Hợp tác khu vực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Sáng 27-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) họp báo thông tin về Hội nghị Kế toán ASEAN lần thứ 24 (AFA 24) và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141.

Hội nghị AFA lần thứ 24 của Liên đoàn Kế toán ASEAN và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141 sẽ được tổ chức từ ngày 30 đến 31-10 tại Hà Nội.

Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đó, tổ chức trực tiếp các phiên họp chính và các sự kiện bên lề với sự tham dự của 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế; đồng thời kết nối với 2.000 đại biểu, tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia qua nền tảng hội nghị trực tuyến.

Họp báo thông tin về AFA lần thứ 24 và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141

Hội nghị AFA lần thứ 24 với chủ đề “Kế toán và tài chính xanh - Định hình tương lai bền vững” sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng như: kế toán xanh, báo cáo bền vững, mô hình tài chính xanh và vai trò của công nghệ trong sự phát triển bền vững. Sự kiện sẽ bao gồm 3 phiên thảo luận với các chủ đề: “Kế toán và báo cáo bền vững - Nền tảng cho tài chính xanh minh bạch”; “Mô hình và thực tiễn tài chính xanh”; “Đào tạo, công nghệ và tương lai bền vững”.

Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế của ngành kế toán và kiểm toán Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn tạo cơ hội quý giá để tăng cường kết nối và trao đổi chuyên môn với các tổ chức quốc tế; góp phần thúc đẩy hội nhập và ứng dụng các chuẩn mực kế toán toàn cầu. Hội nghị sẽ hình thành diễn đàn cho việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng công nghệ và mô hình đào tạo nguồn nhân lực tương lai, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và số hóa trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị nền kinh tế trong môi trường toàn cầu hóa.

Theo Ban tổ chức, những thông tin và nội dung được trao đổi sẽ định hướng chính sách nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại khu vực ASEAN và Việt Nam, từ đó gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo GS-TS Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á, hội nghị sẽ diễn ra lễ chuyển giao chủ tịch AFA từ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2025 sang Indonesia nhiệm kỳ 2026-2027.

LƯU THỦY