Huawei Watch Fit 3 hướng đến sự lựa chọn an toàn

Huawei Watch Fit 3 là đồng hồ thông minh mặt hình vuông đầu tiên của Huawei khác với những đời Watch Fit trước đó thường có kiểu dáng hình chữ nhật thuôn dài, hay các mẫu Watch hay Watch GT truyền thống của Huawei với mặt tròn cổ điển.

Các smartwatch của Huawei đã nổi tiếng với thời lượng pin và Watch Fit 3 tiếp tục truyền thống đó với viên pin 400 mAh cho thời lượng tới 10 ngày khi sử dụng với cường độ vừa phải và khoảng 7 ngày nếu dùng thường xuyên hơn. Với thời lượng pin này, rõ ràng Apple Watch không phải là đối thủ, người dùng Watch Fit 3 thoải mái dùng từ ngày này sang ngày khác. Hơn nữa Watch Fit 3 với tính năng sạc nhanh, mang tới thời lượng pin cả ngày chỉ với 10 phút sạc…

Cảm giác đeo Watch Fit 3 trên tay hoàn toàn thoải mái, không gây vướng hay khó chịu khi đeo lâu, nhất là với phiên bản dây nilon. Cảm giác thoải mái này mang lại cho người dùng nhờ có độ mỏng chỉ 9,9 mm và nặng chỉ 26 gram đi kèm mặt đồng hồ kích thước khoảng 43.2 mm.

Mỏng nhẹ nhưng vẫn có độ an toàn cao vì phần thân của Watch Fit 3 làm từ hợp kim nhôm, độ hoàn thiện khá cao với các đường bo cong, ghép nối tinh xảo, mịn màng. Riêng với phần núm là điểm nhấn của sản phẩm này, được làm nhô lên hẳn so với thân đồng hồ, dễ dàng thao tác cho các tác vụ cần thiết như cuộn trang, phóng to thu nhỏ danh sách ứng dụng hay điều chỉnh âm lượng to nhỏ trong lúc nghe nhạc hoặc gọi điện.