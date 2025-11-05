“Hùng ca thống nhất đất nước” của VietnamPlus được trao giải quốc tế

Tối 5-11, tại Singapore, tác phẩm “Hùng ca thống nhất đất nước” của Báo Điện tử VietnamPlus (TTXVN) được Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) vinh danh ở hạng mục “Đồ họa Tin tức tổng hợp tốt nhất”.

Tác phẩm “Hùng ca thống nhất đất nước” đoạt giải thuộc hạng mục Đồ họa. Ảnh: Vietnam+

Tác phẩm “Hùng ca thống nhất đất nước” đoạt giải thuộc hạng mục Đồ họa (Infographics) trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo truyền thông châu Á (The Asian Media Leaders Summit - AMLS) lần thứ 5 do WAN-IFRA tổ chức.

Đây là sản phẩm báo chí đa phương tiện tương tác, được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), nằm trong tuyến thông tin đặc biệt A50 của TTXVN. Với hình thức thể hiện mới lạ, tác phẩm kết hợp đồ họa, âm thanh và game 3D tương tác, tái hiện hình ảnh biểu tượng của Chiến thắng 30-4 , chiếc xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, biểu trưng cho khát vọng hòa bình, thống nhất non sông.

Đại diện VietnamPlus nhận giải thưởng “Đồ họa Tin tức tổng hợp tốt nhất” (Best General News Infographics) của WAN-IFRA. Ảnh: Vietnam+

Giải thưởng của VietnamPlus là một trong hai giải mới thuộc hạng mục “Đồ họa” năm nay, bên cạnh “Đồ họa Y tế tốt nhất” và “Đồ họa Biến đổi khí hậu tốt nhất”, ghi nhận tính sáng tạo và hiệu quả của báo chí trực quan (visual journalism).

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2025, VietnamPlus được WAN-IFRA vinh danh. Trước đó, tháng 4-2025, tác phẩm “70 năm Giải phóng Thủ đô: Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của Báo đã đoạt giải “Sản phẩm Số sáng tạo nhất” (Best Innovative Digital Product) tại sự kiện Truyền thông Số châu Á 2025 (Digital Media Awards - DMA) tổ chức ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Tính đến nay, VietnamPlus đã 3 lần nhận giải thưởng quốc tế của WAN-IFRA, trong đó có bản tin RapNewsPlus từng giành Giải nhất hạng mục “Digital First” năm 2014, tôn vinh sáng tạo trong việc thu hút giới trẻ tham gia báo chí qua nền tảng số.

Hội nghị AMLS 2025 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6-11 tại Singapore, quy tụ lãnh đạo các cơ quan báo chí hàng đầu khu vực và thế giới để thảo luận về xu hướng báo chí số, trí tuệ nhân tạo (AI) và những thách thức chiến lược của truyền thông hiện đại.

WAN-IFRA thành lập năm 1948, hiện là mạng lưới báo chí toàn cầu với hơn 3.000 cơ quan xuất bản và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tin liên quan VietnamPlus lần thứ hai nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA

MAI AN