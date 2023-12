Hương Giang tái hợp Phạm Hồng Phước sau 10 năm

Đây là MV âm nhạc thứ 2 được Hương Giang cho ra mắt trong nửa cuối năm 2023, sau Hot hòn họt - bài hát ra mắt chưa đầy 1 tháng trước đó.

Khi ta chán nhau là ca khúc thuộc thể loại ballad do chính ca sĩ Phạm Hồng Phước sáng tác, đánh dấu sự trở lại của anh sau nhiều năm vắng bóng làng nhạc Việt.

Ca sĩ Phạm Hồng Phước

EP Ta lại cùng hát sau 10 năm gồm 3 ca khúc: Khi ta chán nhau, Em quay lại với người ấy đây và Tình bạn là. MV Khi ta chán nhau cũng đánh dấu màn tái hợp đáng mong đợi của "cặp đôi tình ca" Hương Giang và Phạm Hồng Phước sau 10 năm ca hát và cả 2 đã có những sản phẩm âm nhạc thành công như: Mùa ta đã yêu, Trà chanh Acoustic, Khi chúng ta già.

Phạm Hồng Phước và Hương Giang lại kết hợp sau 10 năm

Khi ta chán nhau là ca khúc viết về những cảm xúc và suy nghĩ của hai người đang trong giai đoạn bấp bênh của một mối quan hệ, kể về cuộc tình của một cặp đôi sau một thời gian yêu nhau và đã bắt đầu bước vào giai đoạn không thể kết nối, dẫn đến chia tay không đành mà yêu tiếp không xong.

Xuyên suốt MV là trải nghiệm của hai người cô đơn, lạc lõng và bất lực trong chính mối quan hệ của mình giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

MV có những gương mặt nổi bật từ chương trình The New Mentor như: Trà My, Cao Ngân, Vũ Thúy Quỳnh, Tường Vân... Mỗi người được đặt để trong một câu chuyện khác nhau để tôn lên các cung bậc cảm xúc trong tình yêu.

