Intel ra mắt vi xử lý đầu sản xuất trên tiến trình Intel 18A

Tại sự kiện CES 2026, Intel đã ra mắt bộ vi xử lý Intel Core™ Ultra Series 3, nền tảng AI PC đầu tiên được sản xuất trên tiến trình Intel 18A.

Xử lý Intel Core™ Ultra Series 3 chuyên cho AI PC

Được trang bị trên hơn 200 sản phẩm từ các đối tác hàng đầu toàn cầu, Intel Core Ultra Series 3 sẽ là nền tảng AI PC được ứng dụng rộng rãi và có độ phủ lớn nhất trên toàn cầu mà Intel từng giới thiệu.

Dòng sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt cho người dùng đa nhiệm, chuyên chạy các tác vụ nặng như chơi game, sáng tạo nội dung, hay làm việc ngay cả khi đang di chuyển. Các phiên bản (SKU) cao cấp nhất sở hữu thông số ấn tượng với tối đa 16 nhân CPU, 12 nhân Xe, và NPU đạt 50 TOPS. Nhờ đó, hiệu năng đa nhân được cải thiện tới 60%1, tốc độ chơi game nhanh hơn 77%2, và thời lượng pin lên đến 27 giờ.

Intel Core Ultra Series 3 còn bao gồm các bộ vi xử lý Intel Core được thiết kế chuyên biệt cho các mẫu laptop phổ thông. Nhờ thừa hưởng kiến trúc nền tảng tương tự như Intel Core Ultra Series 3, dòng sản phẩm Intel Core giúp các OEM thiết kế những mẫu laptop đạt hiệu năng cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Ông Jim Johnson, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Nhóm Máy tính Phổ thông (Client Computing Group) tại Intel, chia sẻ: “Trọng tâm phát triển của Intel Core Ultra Series 3 nằm ở việc tối ưu hóa triệt để mức tiêu thụ năng lượng song song với việc nâng cao hiệu suất CPU. Đáng chú ý, chúng tôi mang đến một bước nhảy vọt về đồ họa với GPU quy mô lớn ở đẳng cấp hoàn toàn mới, đồng thời củng cố năng lực xử lý AI, và cam kết duy trì độ tương thích ứng dụng tuyệt đối trên kiến trúc x86”.

Intel Core Ultra Series 3 mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội khi chạy các ứng dụng AI trọng yếu tại vùng biên (edge AI). Cụ thể, khả năng xử lý mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tăng 1,9 lần4, hiệu năng trên mỗi watt điện khi chạy tác vụ phân tích video đầu cuối tối ưu hơn 2,3 lần5, và thông lượng cao hơn tới 4,5 lần đối với các mô hình kết hợp thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ và khả năng điều khiển hành động (vision language action, viết tắt là VLA)6.

Khả năng tăng tốc AI được tích hợp sẵn giúp tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu (TCO) thông qua giải pháp SoC (system-on-chip, hệ thống trên một vi mạch) duy nhất, thay thế cho ghép nối nhiều chip CPU và GPU truyền thống.

Tại một số thị trường, chương trình đặt hàng trước cho những mẫu laptop tiêu dùng đầu tiên trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 6-1-2026 và đồng loạt lên kệ trên toàn cầu kể từ ngày 27-1-2026; các mẫu máy và thiết kế mới sẽ tiếp tục được ra mắt trong suốt nửa đầu năm nay.

BÌNH LÂM