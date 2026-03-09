OPPO Find N6 với cây bút… AI

Tại sự kiện MWC 2026 đang diễn ra, khách tham quan đã có cơ hội trải nghiệm thực tế mẫu điện thoại gập mới nhất của OPPO mang tên Find N6... và gần đây nhất, một video cho thấy chiếc điện thoại gập đáng mong chờ này còn có cây bút AI.

Bút… AI xuất hiện bên cạnh OPPO Find N6

Có thể nói bước đột phá lớn nhất của thiết bị này chính là khả năng hiển thị hoàn hảo ở màn hình bên trong cùng một thân máy mỏng nhẹ ấn tượng. OPPO Find N6 ghi điểm nhờ trọng lượng được phân bổ cân bằng, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn rất thanh thoát.

Đặc biệt, điểm nhấn khiến giới công nghệ kinh ngạc nhất chính là công nghệ kiểm soát nếp gấp màn hình. Qua nhiều thử thách xoay chuyển ở các góc độ ánh sáng khác nhau, nếp gấp trên màn hình Find N6 gần như biến mất hoàn toàn. Đây được xem là mẫu điện thoại có nếp gấp ít gây chú ý nhất trên thị trường hiện nay.

Video cho thấy OPPO Find N6 đi cùng cây bút AI

Khả năng nhiếp ảnh cũng là một điểm cộng lớn khi thiết bị sở hữu hệ thống 4 camera sau với cảm biến chính lên đến 200MP, được tinh chỉnh bởi đối tác truyền thống Hasselblad. Ngoài ra, máy còn tích hợp hai ống kính 20MP ở mặt trước để phục vụ nhu cầu selfie và gọi video.

Và gần đây nhất, một video cho thấy còn có cây bút AI, dùng nó với nhiều thao tác thú vị trên màn hình lớn của OPPO Find N6. Các thông tin, tính năng… về cây bút này vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ nhưng nó hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới, hấp dẫn trên OPPO Find N6.

KIM THANH