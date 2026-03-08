OPPO Find N6 lộ diện với màu cam bắt mắt

Những hình ảnh rò rỉ của OPPO Find N6, thế hệ smartphone gập danh giá nhất của OPPO cho thấy, mẫu điện thoại gập này sẽ có một số màu sắc hoàn toàn mới…

OPPO Find N6 với tùy chọn màu cam bắt mắt

OPPO Find N6 xuất hiện với ba tùy chọn màu mới, trong đó nổi bật nhất là màu cam, mang phong cách khá nổi bật và khác biệt so với nhiều mẫu smartphone gập trên thị trường hiện nay.

Về cấu hình, một rò rỉ xuất hiện gần đây cho thấy, OPPO Find N6 sẽ sở hữu màn hình phụ bên ngoài kích thước 6.62 inch với độ phân giải 1.5K+. Tấm nền này được cho là sử dụng công nghệ Q10 của BOE, đồng thời hỗ trợ các chuẩn hiển thị cao cấp như Dolby Vision, HDR Vivid và HDR10+.

Đáng chú ý, các thông tin khác cho thấy OPPO Find N6 được tiết lộ có hệ thống 3 camera sau, bao gồm cảm biến chính 200MP có tiêu cự 23mm, khẩu độ f/1.8 và chống rung quang học OIS, sử dụng cảm biến Samsung HP5.

Không chỉ gây chú ý nhờ thiết kế và màu sắc mới lạ, việc sở hữu hệ thống camera 200MP hợp tác với Hasselblad cũng cho thấy OPPO tiếp tục nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh trên dòng smartphone gập cao cấp của mình.

Hệ thống Camera OPPO Find N6

Bên trong, màn hình gập của Find N6 được cho là có kích thước 8.12 inch với độ phân giải Quad-HD+ sắc nét. Tấm nền này nhiều khả năng sử dụng công nghệ E7 của Samsung, đồng thời hỗ trợ các chuẩn HDR tương tự màn hình ngoài cùng tần số quét thích ứng 1-120Hz.

Máy vận hành trên con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cấu trúc 7 nhân cùng viên pin silicon-carbon dung lượng 6,000 mAh. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

Dự kiến OPPO Find N6 sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 17-3 tới đây. Trước đây, OPPO đã đưa OPPO Find N5 về Việt Nam, tạo nên những kết quả kinh doanh khá ấn tượng ở phân khúc cao cấp và dự báo OPPO Find N6 cũng sẽ sớm có mặt trên thị trường toàn cầu, trong đó Việt Nam là một thị trường không thể thiếu.

KIM THANH