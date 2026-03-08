Xiaomi đưa AI vào đời thực với hệ sinh thái “Human × Car × Home”

Không còn giới hạn trong giao diện số hay các tính năng riêng lẻ, Xiaomi đang từng bước đưa AI hiện diện trực tiếp trong không gian sống, phương tiện di chuyển và toàn bộ trải nghiệm thường nhật của người dùng.

Các thiết bị của Xiaomi đã liên kết với nhau bằng AI

Tại MWC 2026, Xiaomi tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu công nghệ và đổi mới toàn cầu khi giới thiệu bước tiến mới của hệ sinh thái thông minh Human x Car x Home được vận hành bởi AI.

Theo đó Xiaomi trưng bày danh mục sản phẩm toàn diện để hiện thực hóa tầm nhìn này, nổi bật với Xiaomi 17 Series và LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi. Hệ sinh thái được mở rộng với các thiết bị AIoT thế hệ mới, Xiaomi Electric Scooter 6 Series và dải sản phẩm gia dụng thông minh Mijia. Trong lĩnh vực phương tiện di chuyển thông minh, Xiaomi tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn với Xiaomi SU7 Ultra và mẫu ý tưởng tương lai Xiaomi Vision GT.

Thay vì tồn tại như các tính năng riêng lẻ trên smartphone, AI giờ đây được tích hợp sâu vào hệ sinh thái Human x Car x Home, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa thiết bị cá nhân, nhà thông minh và phương tiện di chuyển.

Đồng thời là lần đầu tiên Xiaomi đưa Xiaomi MiMo - mô hình nền tảng do hãng tự phát triển vào ứng dụng thực tế. Qua đó, thương hiệu chuyển từ các tính năng thông minh riêng lẻ trên từng thiết bị sang một hệ thống trí tuệ có khả năng điều phối và vận hành toàn bộ không gian sống.

Hệ thống được xây dựng trên kiến trúc edge-cloud kết hợp, cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị đồng thời phối hợp linh hoạt với nền tảng đám mây khi cần thiết. Cách tiếp cận này giúp dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ và xử lý cục bộ, tăng cường bảo mật và đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.

Thông qua việc học hỏi thói quen sinh hoạt trong gia đình, hệ thống có thể tự động điều chỉnh ánh sáng theo hoạt động như xem TV, đọc sách hoặc sử dụng điện thoại; phát hiện tình trạng bừa bộn để kích hoạt robot hút bụi; điều chỉnh nhiệt độ dựa trên trạng thái ngủ và mức độ thoải mái.

Vượt ra khỏi không gian gia đình, Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Xiaomi HyperAI, tích hợp năng lực AI xuyên suốt smartphone, xe điện và thiết bị gia dụng thông minh thông qua hợp tác với Google Gemini. Thay vì các tính năng rời rạc theo từng ứng dụng, Xiaomi HyperAI tạo nên lớp trí tuệ thống nhất cấp hệ thống, mang lại trải nghiệm đa thiết bị mượt mà và liền mạch.

Xiaomi cũng giới thiệu hình thức tương tác AI mới thông qua thiết kế phần cứng. Màn hình Dynamic Back Display trên Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max cho phép hiển thị nội dung cá nhân hóa, xem trước ảnh selfie từ camera chính và trải nghiệm game trên mặt lưng, mở rộng cách người dùng tương tác với AI vượt khỏi giới hạn của những chiếc màn hình.

Cũng trong khuôn khổ MWC 2026, Xiaomi Vision Gran Turismo chính thức ra mắt phiên bản trưng bày thực tế. Đây là mẫu siêu xe điện mang tính định hướng tương lai, được phát triển cho tựa game huyền thoại Gran Turismo theo lời mời của Kazunori Yamauchi – nhà sáng tạo của series này. Xiaomi Vision Gran Turismo thể hiện bước tiến táo bạo của Xiaomi trong thiết kế siêu xe thế hệ mới.

Trong khuôn khổ chiến lược Human x Car x Home, Xiaomi đang tăng tốc mở rộng danh mục thiết bị gia dụng thông minh lớn như điều hòa, tủ lạnh và máy giặt ra thị trường quốc tế. Đây không chỉ là bước phát triển về mặt danh mục sản phẩm, mà còn là quá trình nâng cấp vai trò của thiết bị gia đình từ những sản phẩm vận hành độc lập thành các điểm chạm thông minh trong một hệ sinh thái AI thống nhất.

Hiện các thiết bị gia dụng thông minh của Xiaomi đã có mặt tại 4 khu vực lớn và 14 quốc gia. Việc mở rộng này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa hệ sinh thái Human x Car x Home ra thị trường toàn cầu, đồng thời phản ánh năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng quy mô lớn của Xiaomi trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và sản xuất thông minh.

Ông Angus Ng, Giám đốc Truyền thông Xiaomi Quốc tế, chia sẻ: “Với Xiaomi, AI được thiết kế để phục vụ con người trong đời sống thực. Với tầm nhìn chiến lược Human x Car x Home, chúng tôi đang đưa trí tuệ nhân tạo vượt khỏi giới hạn của những chiếc màn hình, tích hợp tự nhiên vào cách con người sống, di chuyển và tương tác mỗi ngày. Đây là bước khởi đầu để AI thực sự bước vào đời thực”.

BÌNH LÂM