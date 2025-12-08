iPOS.vn ra mắt Ứng dụng quản lý bán hàng cho hộ kinh doanh F&B tại Việt Nam

Ngày 8-12, iPOS.vn chính thức ra mắt FABiBox - Ứng dụng quản lý bán hàng tinh gọn, linh hoạt kết nối sử dụng với nhiều thiết bị đa dạng.

FABiBox được iPOS.vn phát triển trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các hộ kinh doanh F&B tại Việt Nam về một ứng dụng quản lý bán hàng tinh gọn, tiết kiệm chi phí và đáp ứng đầy đủ yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định thuế mới. Phần mềm tập trung vào khả năng quản lý bán hàng và quản trị dữ liệu, giúp hộ kinh doanh thực hiện nhiều nhiệm vụ chỉ với một giải pháp công nghệ nhỏ gọn trên tay.

Nhận thấy hộ kinh doanh đang thiếu giải pháp xuất hóa đơn điện tử đạt chuẩn, cũng như thiếu công cụ quản lý doanh thu và kiểm soát vận hành, đội ngũ kỹ sư iPOS.vn đã triển khai dự án FABiBox trong vòng 5 tháng với mục tiêu bao phủ phần lớn các tính năng thiết yếu cho mô hình kinh doanh ẩm thực nhỏ lẻ. Tập tính năng của FABiBox được xây dựng dựa trên hoạt động nghiên cứu hành vi sử dụng của gần 10.000 doanh nghiệp F&B vừa và nhỏ trên cả nước.

FABiBox cũng tuân thủ đầy đủ các quy định về hóa đơn điện tử và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt được hoàn thiện và phát hành đúng giai đoạn cao điểm “60 ngày chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai” do cơ quan thuế triển khai. Phiên bản cơ bản của FABiBox được cung cấp miễn phí trọn đời; đồng thời các tính năng nâng cao hỗ trợ phân quyền nghiệp vụ chặt chẽ, hệ thống báo cáo – phân tích chuyên sâu cho mô hình F&B và các công cụ vận hành mở rộng.

Hiện FABiBox đã có mặt trên chợ ứng dụng App Store (dành cho thiết bị iOS) và Google Play (dành cho thiết bị Android); cho phép chủ quán kết nối linh hoạt với điện thoại thông minh cá nhân mà không cần đầu tư thêm các thiết bị quản lý bán hàng khác. FABiBox cũng đồng thời có thể kết nối với hệ sinh thái quản lý F&B tại Việt Nam, giúp các hộ kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp hoá vận hành.

LAN PHƯƠNG