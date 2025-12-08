Chuẩn hoá nghề môi giới bất động sản – kiến tạo sự nghiệp bền vững

Chương trình được thực hiện cùng sự đồng hành của Tập đoàn Nam Long trong vai trò đơn vị tài trợ. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, chuyên gia pháp lý và cộng đồng doanh nghiệp BĐS.

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), có đến 89% lực lượng môi giới BĐS hiện nay chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hiệu lực.

Bên cạnh thực trạng trên, khảo sát của VARS IRE cho thấy, nhiều cơ sở đào tạo không đủ điều kiện pháp lý vẫn mở lớp, cắt xén chương trình, thiếu kiểm tra, giảng viên không đạt chuẩn. Giấy chứng nhận được cấp chỉ qua vài giờ hoặc vài buổi học ngắn ngủi, không đảm bảo thời lượng theo quy định.

Một bất cập khác hiện nay là một số địa phương chưa tổ chức kỳ thi sát hạch, các nhà môi giới BĐS không biết nên theo học ở đâu là đúng chuẩn, trong khi các doanh nghiệp thì không thể tuyển dụng đủ nhân sự có chứng chỉ hợp pháp để đảm bảo vận hành theo quy định pháp luật.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại tọa đàm là nhu cầu xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc, gồm: Chuẩn hoá chương trình đào tạo, phương pháp sát hạch và quy trình cấp chứng chỉ; công bố Quy chế đánh giá và công nhận đạt chuẩn theo Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới BĐS Việt Nam; vai trò của công nghệ và dữ liệu trong giám sát chất lượng môi giới BĐS.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, chỉ những đơn vị, những người hành nghề chuyên nghiệp – tuân thủ chuẩn mực mới có thể trụ vững và phát triển. Đó chính là thông điệp quan trọng nhất mà tọa đàm muốn gửi gắm.

