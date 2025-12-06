Goldfish đồng hành cùng Miss Charm 2025 với tiệc chủ đề “Người đẹp và Biển cả”

39 người đẹp quốc tế đến Việt Nam tham dự Miss Charm 2025 đã cùng tham dự buổi tiệc đặc biệt tại Nhà hàng Gold Fish (số 66 -Đường số 8 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM).

Người đẹp Miss Charm 2025 tại Nhà hàng Gold Fish

Với chủ đề “Người đẹp và Biển cả”, buổi tiệc là hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực biển với các món ăn được chế biến từ nguồn hải sản tươi sống nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia nổi tiếng. Những người đẹp quốc tế đã được thưởng thức thực đơn đặc sắc, đậm chất “hương vị đại dương”, gồm: Gỏi hải sản rau tiếng vua, Sashimi ốc Mexico, Ốc subi gai Nhật Bản, bào ngư ốc viền đen của Úc, ốc gai, bào ngư viền xanh Úc, sò điệp Nhật Bản.

Đặc biệt, các hoa hậu quốc tế được trải nghiệm: Bào ngư Hàn Quốc nướng tiêu xanh thượng hạng, King crab Nga sốt Singapore, Tôm hùm Mỹ cháy tỏi, Cá bơn Hàn Quốc nấu lẩu lá quế.

Người đẹp Miss Charm 2025 tham dự tiệc "Người đẹp và Biển cả" tại Nhà hàng Gold Fish

Bà Nguyễn Thanh Thúy, Tổng giám đốc nhà hàng Gold Fish cho biết, với kiến trúc thiết kế hiện đại, tinh tế và độc đáo, mỗi khu vực của nhà hàng đều được bố trí tiện lợi, hài hòa, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thực khách: Khu vực ngoài trời rất lý tưởng để tận hưởng gió trời, không gian thiên nhiên yên ả, thoáng đãng. Khu vực tầng 2–3 với không gian ấm áp, riêng tư, thích hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc những buổi gặp gỡ thân mật. Khu vực tổ chức tiệc với sức chứa từ 70–100 khách, phù hợp cho tiệc công ty, hội nghị, gặp mặt cuối năm. Toàn bộ không gian được trang trí sang trọng, tiện ích và ấm cúng.

Goldfish cam kết mang đến cho thực khách những bữa tiệc “ăn ngon uống say, giá cả cạnh tranh”.

