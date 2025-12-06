Salad first cùng sinh viên Nông lâm: Nuôi dưỡng sức trẻ, lan tỏa sức khỏe

Salad First mang sứ mệnh thay đổi nhận thức cộng đồng từ những thói quen nhỏ nhất, khuyến khích người Việt tăng cường tiêu thụ rau củ quả, nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất xơ.

“Salad First – Hãy bắt đầu bữa ăn bằng rau” là chiến dịch tạo giá trị sức khỏe cho cộng đồng do Công ty TNHH Kewpie Việt Nam phối hợp với Công ty HTV-TMS thực hiện, tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM (NLU) vào ngày 5-12-2025.

Sinh viên tìm hiểu dinh dưỡng hàng ngày qua sự tư vấn của chuyên gia

Salad First mang sứ mệnh thay đổi nhận thức cộng đồng từ những thói quen nhỏ nhất, khuyến khích người Việt tăng cường tiêu thụ rau củ quả, nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất xơ. Việc ăn nhiều rau, đặc biệt là bắt đầu bữa ăn bằng rau, giúp ổn định đường huyết, tốt cho tiêu hóa, kiểm soát calo và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, mức tiêu thụ rau củ quả của người Việt Nam hiện nay vẫn còn thấp.

Sinh viên tham gia các trò chơi tại ngày hội

Với sự tham gia của 3.500 sinh viên tại NLU, thông điệp Salad First được cụ thể hóa bằng mô hình giáo dục kết hợp giải trí qua hành trình khám phá rau củ đầy màu sắc. Các trạm hoạt động tương tác: Salad Say Hi, Salad Farm, Salad Challenge, Salad Care và Salad Style giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận kiến thức dinh dưỡng một cách trực quan và khoa học. Ngoài ra, còn có khu vực Hành trình Salad First và Bản đồ Salad Việt, tái hiện cảm xúc của người tham gia sự kiện.

Hình ảnh ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa NLU và Kewpie Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng thông qua việc ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU) chiến lược giữa doanh nghiệp và nhà trường dựa trên ba lĩnh vực: đào tạo, khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng. Kewpie Việt Nam cam kết hỗ trợ sinh viên NLU định hướng nghề nghiệp và thực tập; ngược lại, NLU sẽ cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn cho nhân sự doanh nghiệp.