Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Bình Dương sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho:

• Nghiên cứu sinh: Trần Thị Lan Chi

• Mã số NCS: 20930101 – Niên khóa: 2020–2023

• Đề tài: “Ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực và đổi mới giáo dục đến sự gắn bó tổ chức của người lao động: Trường hợp các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – Mã số: 9340101

• Thời gian: 13g30, thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2025

• Địa điểm: Phòng họp A2, lầu 2, Trường Đại học Bình Dương, số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

