Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

• Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Yến Liễu
• Mã số NCS: 20930104 – Niên khóa: 2020–2023
• Đề tài: “Nghiên cứu tác động của năng lực động đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua biến trung gian đổi mới mô hình kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – Mã số: 9340101
• Thời gian: 07g30, thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2025
• Địa điểm: Phòng họp A2, lầu 2, Trường Đại học Bình Dương, số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.