Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Bình Dương sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho:

• Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Yến Liễu

• Mã số NCS: 20930104 – Niên khóa: 2020–2023

• Đề tài: “Nghiên cứu tác động của năng lực động đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua biến trung gian đổi mới mô hình kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – Mã số: 9340101

• Thời gian: 07g30, thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2025

• Địa điểm: Phòng họp A2, lầu 2, Trường Đại học Bình Dương, số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.