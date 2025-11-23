Israel đột kích khắp Bờ Tây

Theo hãng thông tấn Wafa của Chính quyền Palestine, quân đội Israel đã bắt giữ 10 người Palestine và tạm giữ hàng chục người khác để thẩm vấn trong nhiều giờ, sau các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng vào rạng sáng 23-11.

Khói lửa bốc lên từ cuộc không kích của Israel ở Gaza. Ảnh: THX

Trong số những người bị bắt có thành viên Hội đồng Lập pháp Palestine Jamal Tirawi và 2 con trai của ông. Lực lượng Israel đã đột kích nhà riêng của ông Tirawi trong trại tị nạn Balata trước khi bắt giữ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn các nguồn tin địa phương cho hay quân đội Israel đã xông vào hàng chục ngôi nhà và phá hoại tài sản trong ngày thứ tư liên tiếp. Gần 60 người Palestine đã bị tạm giữ để thẩm vấn tại TP Hebron ở phía Nam khu Bờ Tây.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine nhấn mạnh hành vi bạo lực của những người định cư Israel bất hợp pháp nhắm vào người Palestine tại Nablus, Ramallah, Bethlehem và Hebron là "sự leo thang nguy hiểm và liên tục", trong khuôn khổ chính sách có hệ thống nhằm tạo ra một môi trường thù địch, qua đó tạo điều kiện cho các kế hoạch cưỡng bức người Palestine di dời.



Cùng ngày, Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của Israel, trong bối cảnh Hamas và Israel một lần nữa cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh.

Con số thương vong trên đánh dấu đây là một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 10-10, sau 2 năm xung đột.

Lập luận cho hành động không kích lần này, quân đội Israel cáo buộc một phần tử có vũ trang đã vượt qua Vạch Vàng (Yellow Line) bên trong Dải Gaza – khu vực mà các lực lượng Israel đã rút quân – và nổ súng vào binh sĩ Israel. Tuy nhiên, ông Mahmud Bassal, người phát ngôn của Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho rằng cuộc không kích này là “sự vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn ở Gaza”.

VIỆT LÊ