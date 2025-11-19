Đặc phái viên Mỹ tiếp xúc với Hamas để duy trì lệnh ngừng bắn tại Gaza

Ngày 19-11, The Times of Israel đưa tin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ gặp lãnh đạo cấp cao Hamas Khalil al-Hayya tại Istanbul nhằm thúc đẩy nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Hiện trường một vụ không kích của Israel tại Lebanon. Ảnh: THX

Một nhà ngoại giao Arab xác nhận đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp thứ hai giữa đôi bên, sau cuộc gặp đầu tháng 10 tại Ai Cập, thời điểm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Ông Witkoff cho biết trong cuộc gặp trước, các lãnh đạo Hamas đã “cam kết giải giáp”, dù phong trào này công khai phủ nhận điều đó.

Việc Washington duy trì kênh liên lạc trực tiếp với Hamas đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý, sau nhiều năm chỉ thông qua trung gian như Ai Cập, Qatar hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong diễn biến liên quan, tối 18-11 (giờ địa phương) Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào trại tị nạn Palestine Ain al-Hilweh, gần thành phố ven biển Sidon của Lebanon, gây thương vong lớn.

Truyền thông Lebanon ban đầu đưa tin đây là một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel, dù Lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) chưa bình luận ngay lập tức. Sau đó, IDF xác nhận vụ không kích và cho biết mục tiêu là một cơ sở huấn luyện quân sự của Hamas, nơi các tay súng được cho là đang tập trung để lên kế hoạch tấn công Israel.

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

KHÁNH MINH