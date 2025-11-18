HĐBA LHQ thông qua nghị quyết thành lập lực lượng quốc tế tại Gaza

Ngày 17-11 (giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết lịch sử về việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Gaza nhằm khôi phục trật tự, bảo vệ dân thường và mở đường cho công cuộc viện trợ, tái thiết quy mô lớn tại vùng lãnh thổ này.

HĐBA LHQ họp kín thông qua nghị quyết thành lập lực lượng quốc tế tại Gaza. Ảnh: UN SECURITY COUNCIL

Với 13 phiếu thuận và không có thành viên nào phản đối, nghị quyết do Mỹ bảo trợ được thông qua tại cuộc họp kín diễn ra ở trụ sở LHQ. Hai ủy viên thường trực HĐBA là Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nghị quyết của HĐBA cho phép thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) nhằm phối hợp với Ai Cập, Israel và lực lượng cảnh sát được huấn luyện mới của Palestine để bảo vệ các khu vực ranh giới và phi quân sự Dải Gaza.

ISF cũng đảm đương nhiệm vụ “giải giáp vĩnh viễn vũ khí của các nhóm vũ trang phi nhà nước”, bảo vệ dân thường và đảm bảo an ninh cho các hành lang viện trợ nhân đạo.

Bên cạnh đó, một cơ quan điều hành giai đoạn chuyển tiếp có tên là “Hội đồng Hòa bình” cũng sẽ được thành lập do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm Chủ tịch trên danh nghĩa và có nhiệm kỳ tới cuối năm 2027.

Nghị quyết đồng thời đề cập đến khả năng thành lập một Nhà nước Palestine tương lai, trong đó nêu rõ một khi Chính quyền Palestine thực hiện các cải cách theo yêu cầu và việc tái thiết Gaza diễn ra thuận lợi, “các điều kiện cuối cùng có thể được đưa ra để mở đường cho quyền tự quyết của người dân Palestine và thành lập Nhà nước Palestine”.

Đại sứ Mỹ Mike Waltz nhấn mạnh, sự kiện này là “một bước tiến quan trọng nữa” hướng đến một Gaza ổn định, thịnh vượng; đồng thời mở ra không gian cho một Nhà nước Palestine trong tương lai và cho phép Israel sống trong hòa bình, an ninh.

Phản ứng với nghị quyết lịch sử này, phong trào Hồi giáo Hamas đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng văn kiện không đáp ứng các quyền và yêu cầu của người dân Palestine, cũng như tìm cách áp đặt sự ủy thác quốc tế lên vùng lãnh thổ bị cô lập này - điều mà người dân Palestine và các phe phái kháng chiến phản đối.

KHÁNH HƯNG