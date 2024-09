Israel sẵn sàng cho cuộc chiến trên diện rộng với Hezbollah

Thủ lĩnh tối cao của Hezbollah thiệt mạng

Trung tá Nadav Shoshani cho biết quân đội Israel đang tập trung vào việc “loại bỏ các mối đe dọa”, trong đó có việc sử dụng các tên lửa hành trình tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah.

Theo ông Shoshani, các cuộc tấn công của quân đội Israel đều được thảo luận với nhóm chuyên gia pháp lý và cân nhắc thiệt hại. Ông Shoshani cho biết thêm Israel có nhiều công cụ và sẵn sàng sử dụng trong trường hợp mở chiến dịch quân sự trên bộ vào Lebanon.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin tình báo chính xác từ IDF và cơ quan an ninh Israel, máy bay chiến đấu F15I mang theo bom phá boongke của IDF đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trụ sở chính của Hezbollah nằm bên dưới một tòa nhà dân cư ở Dahieh tại thủ đô Beirut.

Ngoài ông Nasrallah còn có Ali Karki, Tư lệnh Mặt trận phía Nam của Hezbollah và một số chỉ huy khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ không kích. Người phát ngôn quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin quân đội nước này đã sử dụng bom dẫn đường Mark 84 có sức công phá cực lớn do Mỹ chế tạo trong vụ tấn công vừa qua.

Một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết các cuộc không kích của Israel đã san phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Hezbollah đã xác nhận việc thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah thiệt mạng, đồng thời tuyên bố tiếp tục cuộc chiến với Israel.

Chưa dừng tấn công

Theo báo The Guardian ở Anh, ông Hassan Nasrallah, 64 tuổi, đã lãnh đạo lực lượng Hezbollah trong 3 thập kỷ qua. Ông đã dẫn dắt lực lượng Hezbollah trong các cuộc chiến chống lại Israel và tham gia vào cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria.

Phía Israel mô tả ông là “người ra quyết định trung tâm và lãnh đạo chiến lược của tổ chức Hezbollah”. Theo giới quan sát, việc ông Nasrallah thiệt mạng sẽ là mất mát to lớn với nhóm vũ trang Hezbollah trong tương lai.

Lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã bày tỏ sự thương tiếc sau cái chết của ông Hassan Nasrallah, đồng thời tuyên bố cái chết của ông sẽ làm “đốt cháy thêm” cuộc chiến chống Israel. Văn phòng Thủ tướng Iraq thông báo nước này sẽ để tang 3 ngày tưởng nhớ ông Hassan Nasrallah. Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố nêu rõ con đường đấu tranh của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah sẽ được tiếp tục và mục tiêu của ông về “giải phóng Jerusalem sẽ trở thành hiện thực”.

Chỉ huy đứng thứ hai của Hezbollah Hashem Safieddine, người có thể kế nhiệm ông Hassan Nasrallah, cũng được cho là nằm trong mục tiêu không kích của Israel tối 27-9.

Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi, ngày 28-9, cho biết, cuộc không kích nhằm vào giới lãnh đạo của Hezbollah là kết quả của một thời gian dài chuẩn bị. Theo ông Herzi Halevi, việc “loại bỏ” thủ lĩnh tối cao của Hezbollah “không phải là dấu chấm hết cho các hành động của Israel”.

Quân đội Israel cho biết hiện đang huy động thêm quân dự bị, điều động 3 tiểu đoàn quân dự bị để làm nhiệm vụ ở khắp các điểm nóng tại Israel. Trong khi đó, 2 lữ đoàn đã được điều động đến miền Bắc Israel để tham gia huấn luyện, phục vụ cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra.

Các nguồn tin trong khu vực cho biết Iran đã tăng cường đảm bảo an ninh cho nhà lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ông Ali Khamenei đã được chuyển đến địa điểm an toàn với an ninh được siết chặt.