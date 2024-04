Israel thông qua luật cho phép đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera

Quốc hội Israel, ngày 1-4, đã thông qua luật trao cho Thủ tướng và Bộ trưởng Truyền thông quyền ngăn chặn các hãng tin tức nước ngoài hoạt động ở Israel nếu các cơ quan an ninh cho rằng các hãng này gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Truyền thông Shlomo Karhi, người đi đầu trong nỗ lực thông qua luật trên, tuyên bố kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar sẽ bị đóng cửa trong những ngày tới, đồng thời khẳng định sẽ không có quyền tự do ngôn luận cho cơ quan truyền thông của Hamas ở Israel.

Trên trang X, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết: “Al Jazeera đã làm tổn hại đến an ninh của Israel, tích cực tham gia vào vụ thảm sát ngày 7 - 10 và kích động chống lại binh lính Israel”.

Theo The Times of Israel, luật trao quyền cho Bộ trưởng Truyền thông ra lệnh cho “các nhà cung cấp nội dung” ngừng phát sóng kênh được đề cập; đóng cửa các hãng tin tức nước ngoài hoạt động ở Israel và tịch thu thiết bị của họ nếu các cơ quan an ninh cho rằng các hãng này gây tổn hại đến an ninh quốc gia; yêu cầu chuyển trang web của kênh sang chế độ ngoại tuyến nếu máy chủ thực tế được đặt tại Israel hoặc chặn quyền truy cập vào trang web…

Theo các điều khoản của luật, bất kỳ lệnh đóng cửa một kênh tin tức nước ngoài nào cũng phải được đưa ra trong vòng 24 giờ để chánh án tòa án quận xem xét tư pháp. Các lệnh như vậy có hiệu lực trong 45 ngày nhưng có thể được gia hạn thêm 45 ngày nữa.