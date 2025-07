JSOL tái ngộ Lâm Thanh Mỹ và dàn “Anh trai say hi”

JSOL và ê kip ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Dán mắt là ca khúc mở màn cho mini album cùng chuỗi 4 MV sẽ được JSOL ra mắt trong thời gian tới. JSOL thông báo tổ chức fansign (buổi gặp mặt giữa thần tượng và người hâm mộ) tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM để ký tặng album vật lý và chuẩn bị 1 mini concert vào dịp cuối năm 2025.

Gây ấn tượng từ khi tham gia “Anh trai say hi”, nhưng phải đến MV Dán mắt, JSOL mới thể hiện trọn vẹn tài năng hát, rap, nhảy, diễn xuất với biểu cảm đa dạng.

Ca khúc được nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, thuộc thể loại pop với phong cách hiện đại, trẻ trung. Giai điệu bắt tai, ca từ dí dỏm trong bài hát giúp JSOL thể hiện năng lượng tích cực, đáng yêu.

JSOL được khán giả chú ý khi tham gia chương trình “Anh trai say hi"

MV do đạo diễn Gin Trần thực hiện, là dự án được đầu tư nhất của JSOL. Những chi tiết được nhiều người yêu thích và nhớ đến ở JSOL như khoảnh khắc anh xuất hiện trong concert “Anh trai say hi" đều được đưa vào MV. Có thể nói, cả phần âm nhạc và hình ảnh của Dán mắt mang đậm dấu ấn cá nhân của JSOL, nhất là những thay đổi lớn ở JSOL sau 1 năm kể từ chương trình “Anh trai say hi".

Nữ chính MV Lâm Thanh Mỹ là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật trên màn ảnh rộng Việt Nam hiện tại. Trong MV, còn có sự góp mặt của dàn diễn viên khách mời khủng là các “Anh trai say hi”, gồm: NICKY, ERIK, Phạm Đình Thái Ngân, Captain Boy, Vũ Thịnh.

Ê kip thực hiện MV "Dán mắt"

Lâm Thanh Mỹ

TIỂU TÂN