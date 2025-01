Kaspersky ra mắt ba khóa học mới về an ninh mạng trên Kaspersky Automated Security Awareness Platform

Ba khóa học mới được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành cần thiết, giúp nhân viên tự tin ứng phó với các tình huống an ninh mạng ngày càng trở nên phổ biến.

Trung bình, một công ty trong lĩnh vực y tế phải đối mặt với 18 sự cố an ninh mạng mỗi năm

Theo báo cáo Kaspersky IT Security Economics, khả năng chống chọi của chuỗi cung ứng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với đội ngũ an ninh mạng trong thời gian qua và ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát và kiểm soát hệ thống nhà cung cấp. Trung bình, một công ty trong lĩnh vực y tế phải đối mặt với 18 sự cố mỗi năm, trong khi mức độ hoàn thiện về hệ thống an ninh mạng và ngân sách của ngành này vẫn còn hạn chế.

Trước tình hình rủi ro ngày càng gia tăng, Kaspersky đã ra mắt 3 khóa học mới trên nền tảng Kaspersky Automated Security Awareness Platform (Kaspersky ASAP) nhằm cung cấp kiến thức về các mối đe dọa an ninh mạng, giúp các tổ chức tăng cường nhận thức của đội ngũ nhân viên về an ninh mạng, cũng như trang bị cho nhân viên các kỹ năng thực tế để phòng tránh và ứng phó với các mối đe dọa trên nền tảng số.

Bà Tatyana Shumaylova, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm cấp cao tại Kaspersky Security Awareness nhấn mạnh: “Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày một gia tăng và trở nên tinh vi hơn, doanh nghiệp, tổ chức cần liên tục nâng cấp chiến lược đối phó. Việc trang bị cho nhân viên cả kiến thức lẫn công cụ thực tiễn để giảm thiểu rủi ro sẽ giúp các tổ chức luôn đi trước kẻ tấn công một bước…”.

BÌNH LÂM