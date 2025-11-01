Kết nối thế hệ bằng âm nhạc dân gian

Không chỉ là dự án âm nhạc dân gian, Hội Ca cầm do bạn trẻ Linh Mai (tên thật là Mai Duy Linh, sinh năm 1993) khởi xướng đã trở thành không gian gặp gỡ, gắn kết các thế hệ. Với cách tổ chức sáng tạo, nhẹ nhàng mà sâu lắng, chương trình đã góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với người trẻ, khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân gian trong dòng chảy đương đại.

Một đêm nhạc do Hội Ca cầm tổ chức tại một quán cà phê ở tầng 3, chung cư 26 đường Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn, TPHCM)

Khởi nguồn từ ký ức gia đình

Linh Mai lớn lên trong một gia đình nhiều thế hệ có tình yêu đặc biệt đối với âm nhạc truyền thống. Dù không có ai hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng niềm say mê đờn ca tài tử, dân ca, nhạc cổ… đã được gieo vào lòng cậu bé Linh Mai từ bé. Anh chia sẻ: “Tình yêu với âm nhạc dân gian, truyền thống là sợi dây liên kết thiêng liêng giữa các thế hệ trong gia đình tôi. Chính vì vậy, tôi muốn làm một điều gì đó để âm nhạc dân gian, truyền thống cũng sẽ trở thành sợi dây gắn kết trong các gia đình khác”.

Đêm nhạc đầu tiên mang tên Hội Ca cầm được tổ chức nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 26-6-2025. Tên gọi “Hội Ca cầm” lấy cảm hứng từ bài bản đờn ca tài tử Hành vân, thể điệu vui tươi, chúc tụng. Kể từ đó, mỗi tháng Linh Mai cùng cộng sự tổ chức một đêm nhạc định kỳ, với chủ đề luân phiên, gắn liền những câu chuyện văn hóa, xã hội, lịch sử kết hợp với giao lưu hỏi đáp cùng khán giả. Một điểm độc đáo là mỗi vị khách tham dự Hội Ca cầm sẽ nhận được một câu “bói Kiều” ngẫu nhiên như một món quà tinh thần.

Địa điểm tổ chức trước đây của Hội Ca cầm là một quán cà phê ở lầu 3, chung cư 26 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn. Tuy nhiên, đêm nhạc chủ đề Ru ca - Tiếng hát nuôi mình dự kiến diễn ra vào tháng 11 sẽ được tổ chức ở địa điểm lớn hơn để phục vụ đông đảo công chúng hơn.

Sau 4 kỳ tổ chức, Hội Ca cầm đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người trẻ yêu văn hóa truyền thống. Khán giả trẻ đến để trải nghiệm, học hỏi, để tìm về giá trị tinh thần từ những làn điệu truyền thống. Một khán giả trẻ tên Thu Hoàng, chia sẻ trên trang mạng xã hội của Hội Ca cầm: “Không khí buổi diễn rất ấm cúng, giống như ngồi cùng bạn bè trong một buổi trò chuyện nghệ thuật hơn là một chương trình biểu diễn”.

Kết nối để giữ lửa truyền thống

Dù mong muốn ban đầu là gắn kết nhiều thế hệ trong gia đình cùng tham gia, thực tế khán giả của Hội Ca cầm lại chủ yếu là người trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu khả quan cho thấy các giá trị văn hóa truyền thống đang được khơi lại trong lòng thế hệ mới.

Ngoài Hội Ca cầm, Linh Mai còn thực hiện nhiều hoạt động giàu bản sắc, kết nối mạng lưới nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ sĩ, họa sĩ và khán giả, tạo nền tảng giao lưu và chia sẻ ý tưởng. Những hoạt động này mang tính trải nghiệm cao như: thực hành têm trầu cánh phượng; tiệc đêm Trung thu “Lã vọng câu cá”; đêm hội “Trùng dương thi tửu”; workshop “Học Hoạn Thư ghen chồng”; workshop “Tinh túy thanh âm Kinh kỳ”; đêm nhạc Ca Huế giữa đô thành…

Mỗi chương trình là một cách tiếp cận mới, khơi gợi trí tò mò và sự hứng thú của giới trẻ, biến nghệ thuật truyền thống thành một trải nghiệm sống động thay vì khái niệm xa vời. “Văn hóa và nghệ thuật không chỉ là quá khứ mà còn là một phần của hiện tại và tương lai”, Linh Mai quan niệm. Sự kiên trì của Linh Mai thể hiện rõ sứ mệnh kết nối và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật trong cộng đồng. Với cách làm trẻ trung nhưng không hời hợt, anh và cộng sự đang góp phần xây dựng cộng đồng hiểu, yêu và thực hành văn hóa truyền thống, ứng dụng vào đời sống hiện đại. Linh Mai nhìn nhận: “Hai chữ sứ mệnh với tôi quá lớn lao. Chúng tôi chỉ dùng nhiệt huyết tuổi trẻ để thực hành, rồi một khi không còn trẻ nhìn lại thấy cuộc đời đã sống ý nghĩa, không hổ thẹn với chính mình”.

Hội Ca cầm không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản. Sự trở lại của nghệ thuật dân gian qua bàn tay những người trẻ như Linh Mai góp phần tiếp thêm sức sống cho văn hóa dân tộc, để mỗi giai điệu, câu hát tiếp tục vang lên trong đời sống hôm nay. Chính sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại ấy làm nên nét đẹp đặc trưng, góp phần gìn giữ bản sắc và làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng.

“Tôi không phải con nhà nghề hay nhà nghiên cứu. Tôi chỉ đang dùng chút sức lực giới hạn của mình để học tập và thực hành những vấn đề liên quan đến nghệ thuật dân tộc. Chuỗi chương trình Hội Ca cầm là hành trình bước đi cùng cộng đồng để tiếp nối nhiều giá trị của các thế hệ đi trước”, Linh Mai bày tỏ.

THIÊN THANH