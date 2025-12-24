Trương Minh Cường từng bị gãy tay khi đóng phim hành động

Nam diễn viên lần đầu hé lộ câu chuyện hậu trường về quá trình thực hiện bộ phim Chiến nam: Ve sầu thoát xác khiến anh bị gãy tay, cơ thể bầm dập.

Buổi gặp gỡ giới thiệu dự án phim điện ảnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác được tổ chức vào chiều 24-12 tại TPHCM, đại diện nhà sản xuất, nhà đầu tư cùng hai đạo diễn Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình và các diễn viên: Longka, Trương Minh Cường, Triệu An, Tuấn Voi... đã cùng có mặt để giao lưu với giới truyền thông.

Các thành viên đoàn phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 24-12. Ảnh: VĂN TUẤN

Trong phần chia sẻ, diễn viên Trương Minh Cường không giấu được cảm xúc bởi sau 10 năm từ khi khởi động, dự án mới có thể hoàn thành và sẵn sàng đến với khán giả.

Anh cho biết, bộ phim có đến 50% các phân cảnh là hành động và bản thân, dù không hề biết gì về võ thuật cũng phải tự mình thực hiện. Do thời điểm đó công nghệ chưa thực sự phát triển nên các cảnh quay diễn viên đều phải thực hiện thật, không có kỹ xảo.

Chính vì thế, trong một phân cảnh anh không may bị gãy tay. Tuy nhiên, vì bộ phim chưa hoàn thành nên anh vẫn phải nén đau tiếp tục thực hiện các cảnh quay còn lại. Khi bộ phim hoàn thành, anh lập tức đến bệnh viện và lúc này, phần tay bị gãy đã sưng lên.

Trương Minh Cường hào hứng chia sẻ về bộ phim được thực hiện kéo dài 10 năm. Ảnh: VĂN TUẤN

Ngoài gãy tay, nam diễn viên cũng chia sẻ thêm, ở một phân cảnh nguy hiểm khác, người anh thậm chí còn rướm máu. Thời điểm đó, nam diễn viên từ Mỹ về Việt Nam đóng phim và khi trở lại Mỹ, mang theo thương tích đầy mình.

Theo tiết lộ, trong phim Trương Minh Cường vào vai một ông trùm xã hội đen sở hữu rất nhiều bất động sản.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác xoay quanh hành trình thâm nhập vào mạng lưới tội phạm của chiến sĩ cảnh sát tên Chiến Nam - người đại diện cho hình ảnh kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải.

Tưởng chừng công lý đã thắng thế, nhưng kẻ cầm đầu lại thực hiện kế hoạch "Ve sầu thoát xác" khiến cuộc chiến càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Tạo hình của Trương Minh Cường trong phim. Ảnh: ĐPCC

Theo đại diện nhà sản xuất, bộ phim được khởi động từ năm 2016 nhưng có đến 2 lần phải dừng lại vì nhiều lý do. Phim cũng trải qua 2 lần đổi tên trước khi được ê-kíp chọn tên cuối cùng là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác.

Tác phẩm thuộc thể loại võ thuật - hành động - tâm lý - tội phạm này được đầu tư số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Đặc biệt, phim có sự đồng hành tiếp sức của hơn 100 doanh nghiệp đối tác.

Điểm nhấn của bộ phim là khai thác loại hình tội phạm tinh vi hoạt động dưới lớp vỏ pháp nhân kinh doanh hợp pháp. Tác phẩm cũng đánh dấu lần đầu tiên môn phái Votado (Võ đạo pháp) được đưa lên màn ảnh rộng kết hợp với Muay Thái.

Hai đạo diễn Trần Hòa Bình và Trần Thanh Đa. Ảnh: VĂN TUẤN

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Nguyễn Trần Duy Nhất, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu… dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 30-1-2026.

HẢI DUY