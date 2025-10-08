Kết nối tri thức cho nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong thời đại AI

Phát biểu tại tọa đàm, bà Lê Thị Thúy Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng cho biết, sự kiện là một trong những hoạt động của Thời báo Ngân hàng và Học viện Ngân hàng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thực hiện các mục tiêu của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Đây cũng là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý, cơ sở đào tạo, đại diện các ngân hàng, tổ chức tài chính… cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân lực vừa am hiểu nghiệp vụ, vừa làm chủ công nghệ, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của kỷ nguyên số, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Dưới góc nhìn đào tạo, PGS-TS Phạm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng cho rằng, phát triển nhân lực số là nhiệm vụ không thể thực hiện đơn lẻ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Do đó, Học viện Ngân hàng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức tín dụng trong việc đặt hàng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội thực tập việc làm cho sinh viên. Qua đó, hình thành đội ngũ nhân lực trẻ có tri thức, kỹ năng và bản lĩnh làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.

Bà Lê Thị Thúy Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, phát biểu tại sự kiện, sáng 8-10

Trao đổi kinh nghiệm thực tế về đào tạo đội ngũ nhân sự để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đại diện Agribank cho biết, ngân hàng này đã dành nguồn lực lớn để đầu tư công nghệ, và xây dựng chính sách lương riêng cho đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin.

Trong khi đó, Vietcombank tập trung phát triển chiến lược nhân sự bài bản, hợp tác với các tổ chức tư vấn quốc tế để xây dựng khung năng lực, hoàn thiện mô hình quản trị và quy trình vận hành tinh gọn, hiệu quả. Ngân hàng cũng triển khai chính sách lương thưởng minh bạch, phúc lợi toàn diện...

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình "Chào tân sinh viên 2025" của Học viện Ngân hàng, sáng 8-10



Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng, chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có hoạt động tài chính - ngân hàng. Để nắm bắt cơ hội và ứng phó với thách thức của công nghệ, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở nên cấp thiết, cần được thực hiện đồng bộ từ cơ sở giáo dục đến từng tổ chức tín dụng.

Mặc dù đã có bước tiến rõ rệt, nhưng các diễn giả đánh giá, chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng Việt Nam chưa đồng đều giữa các lĩnh vực và thế hệ lao động. Một bộ phận nhân sự vẫn còn hạn chế về kỹ năng số, đặc biệt là trong phân tích dữ liệu, quản trị hệ thống và ứng dụng AI…

Để bảo đảm nguồn cung nhân lực chất lượng đáp ứng trong thời đại số, các chuyên gia đề xuất cần phát huy vai trò của các trường đại học và cơ sở đào tạo, hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa ngân hàng - nhà trường - sinh viên. Các cơ sở đào tạo chuyên ngành tài chính - ngân hàng cần đổi mới chương trình giảng dạy, tăng hàm lượng kiến thức công nghệ số, cập nhật các học phần về phân tích dữ liệu, fintech, AI tài chính và an ninh mạng…

LƯU THỦY