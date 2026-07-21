Kết quả Xổ số kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 21-7-2026

| GIẢI TRÚNG
| CÁC VÉ MANG SỐ
| Giải tám: 100.000đ
| 36
| Giải bảy: 200.000đ
| 282
| Giải sáu: 400.000đ
| 2797
2510
8651
| Giải năm: 1.000.000đ
| 7726
| Giải tư: 3.000.000đ
| 23592
70377
84650
25234
76943
81688
22099
| Giải ba: 10.000.000đ
| 42532
53682
| Giải nhì: 15.0000.000đ
| 56658
| Giải nhất: 30.000.000đ
| 85784
| Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
| 673257
| Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
| Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
| Giải khuyến khích: 6.000.000đ
| Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)