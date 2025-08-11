Tuyển sinh đại học năm 2025: Điểm chuẩn khó đoán

Bộ GD-ĐT đang tập trung xử lý dữ liệu thí sinh để chuyển về cho các trường trên cả nước rà soát, hiệu chỉnh, hoàn thiện mọi thông tin trước khi bắt đầu quy trình lọc ảo và xét tuyển toàn quốc. Công tác lọc ảo và xét tuyển toàn quốc sẽ diễn ra từ 7 giờ ngày 16-8 đến 16 giờ 30 ngày 20-8.

Số lượng thí sinh, nguyện vọng đều tăng

Với sự gia tăng về số lượng thí sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký cùng với thay đổi cách thức xét tuyển, quy đổi điểm..., nhiều trường dự báo điểm trúng tuyển năm 2025 có nhiều biến đổi khó đoán.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2025, tổng số thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (hệ thống) là 849.544 thí sinh (tăng hơn năm trước gần 116.000 thí sinh), nhưng số nguyện vọng (NV) xét tuyển tăng lên đến 7.615.560 NV, tăng hơn 3,6 triệu NV so với năm 2024. Bình quân năm 2025, mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 NV, cao nhất từ trước đến nay (3 năm trước đó đều khoảng 5 NV/thí sinh).

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Ảnh: THANH HÙNG

Theo Bộ GD-ĐT, số liệu thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống tăng so với năm 2024 do năm nay có thêm thí sinh đăng ký xét tuyển ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm nay tuyển khoảng 7.300 chỉ tiêu, nhưng sơ bộ có 69.969 thí sinh đăng ký vào trường với bình quân 6 NV/thí sinh. Như vậy, số thí sinh tăng khoảng 30.000 so với năm 2024 và tổng số NV là gần 420.000. Trong khi đó, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có hơn 80.000 thí sinh đăng ký với tổng cộng 160.000 NV, tăng khoảng 30% thí sinh đăng ký so với năm 2024.

Theo thông tin từ Trường ĐH Công thương TPHCM, trường có gần 101.000 thí sinh đăng ký với 8.300 chỉ tiêu cần tuyển trong năm 2025. Tỷ lệ chọi năm nay của trường rơi vào khoảng 1/12. Trường ĐH Công nghệ TPHCM có 42.661 NV đăng ký, tăng hơn 12.600 NV so với năm 2024. Trong khi đó, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Theo đại diện của nhiều trường, lý do năm 2025 lượng thí sinh đăng ký tăng và số lượng NV đăng ký tăng vọt so với năm 2024 đến từ nhiều nguyên nhân: có thêm số lượng thí sinh đăng ký vào các trường cao đẳng, không còn phương thức xét tuyển sớm, tất cả các phương thức cùng xét tuyển chung đợt.

Trong khi đó, từ năm 2024, những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển với những phương thức xét tuyển sớm chỉ cần đăng ký xác nhận NV đủ điều kiện trúng tuyển. Chính vì không còn phương thức xét tuyển sớm nên thí sinh phải đăng ký nhiều NV để xét tuyển vào các ngành, các trường (không giới hạn NV).

Điểm chuẩn tăng - giảm khó lường

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM, dù lượng thí sinh, NV đăng ký vào trường tăng đột biến so với năm 2024, nhưng dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tương đương hoặc thấp hơn năm ngoái khoảng 1 điểm ở các ngành Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh.

Dự đoán mức điểm chuẩn những ngành này khoảng 22-23,5 điểm, trong khi năm ngoái, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Marketing với 24,5 điểm. Đối với các ngành Du lịch, Công nghệ thông tin, điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng 0,5 điểm, tức dao động 20,5-22 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn ngành Luật và Luật kinh tế dự kiến 22-22,5 điểm. Các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Anh dao động 22-23 điểm.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM rà soát dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường để chuẩn bị cho công tác lọc ảo, xét tuyển toàn quốc. Ảnh: THANH HÙNG

Về điểm chuẩn năm 2025, TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM, dự báo, dù số thí sinh đăng ký tăng, số NV tăng nhưng với cách thức xét tuyển năm nay có nhiều thay đổi, không còn phương thức xét tuyển sớm cùng với điểm thi tốt nghiệp THPT thấp nên số lượng NV ảo sẽ nhiều hơn. Do đó, dự kiến mức điểm chuẩn năm nay của trường cũng giảm 1-2 điểm so với năm trước.

Trong khi đó, ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, cho rằng: dựa trên phổ điểm kỳ thi THPT năm 2025, có thể thấy mặt bằng điểm năm nay có xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các tổ hợp xét tuyển. Các tổ hợp truyền thống như A00, A01, D01, B00 đều ghi nhận mức điểm trung bình giảm so với năm trước, chủ yếu do phổ điểm môn Toán và Tiếng Anh thấp hơn.

ThS Phùng Quán, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), thông tin, theo phổ điểm kỳ thi THPT năm 2025, chỉ có khoảng 12% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên môn Toán, trong khi tỷ lệ này ở môn Vật lý là 54%, Hóa học là 34%. Môn Tiếng Anh có tới 85% thí sinh dưới 7 điểm. Năm 2025, ngoại trừ phương thức tuyển thẳng, các phương thức còn lại đều quy về một điểm chung để xét tuyển, dẫn đến khả năng biến động điểm chuẩn ở nhiều ngành.

Theo đó, với các ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên ở những năm trước, điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhẹ, nhưng không đáng kể. Các ngành có điểm chuẩn dưới 28 điểm sẽ có xu hướng giảm mạnh, dao động 1-2 điểm, áp dụng cho hầu hết các tổ hợp như A00, A01, B00, D01 ở nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, y dược, kinh tế, ngôn ngữ. Trong khi đó, điểm chuẩn các ngành sư phạm ở nhiều trường dùng các tổ hợp môn xã hội sẽ có biến động rõ rệt vì điểm sàn bằng với năm ngoái, thậm chí có ngành lập kỷ lục điểm sàn cao nhất cả nước.

Theo Bộ GD-ĐT, chiều 20-8, các cơ sở đào tạo bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2025 kèm theo việc công bố thang điểm xét tuyển và công bố thông tin tiêu chí phụ (nếu có). Các trường cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học các đợt, phương thức xét tuyển, các hình thức đào tạo theo đúng cấu trúc dữ liệu, đúng quy định trong các danh mục về tuyển sinh (trường phổ thông, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn) và đúng thời gian quy định... Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22-8, và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30-8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

THANH HÙNG