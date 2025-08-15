Tuyển sinh năm 2025: Trường nghề “hồi hộp” chờ kết quả lọc ảo

Ngày 13-8, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước bắt đầu thực hiện quy trình lọc ảo xét tuyển đợt 1. Lần đầu tiên tham gia vào hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cùng lúc với các trường đại học, gần 200 trường cao đẳng đang “hồi hộp” vì nguyện vọng ảo luôn thường trực.

Nhiều trường tuyển sinh đạt chỉ tiêu

TS Nguyễn Bá Khiêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM, cho biết, tính đến hết tháng 7, trường đã tiếp nhận 1.399 hồ sơ đăng ký xét tuyển cho 705 chỉ tiêu. Mặc dù đây mới chỉ là số liệu ở giai đoạn xét tuyển chứ chưa phải kết quả trúng tuyển cuối cùng, nhưng con số này cho thấy xu hướng lựa chọn học nghề đang gia tăng đáng kể sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Học sinh được trải nghiệm một ngày làm sinh viên trước khi nhập học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: KHÁNH CHI

“Một số ngành thuộc nhóm kỹ thuật - xây dựng - thiết kế đã tuyển đủ hoặc vượt chỉ tiêu. Các nhóm ngành này có nhu cầu tuyển dụng cao người học khi ra trường dễ xin việc, thu nhập ổn định. Ngoài ra, đây cũng là những ngành được Nhà nước hỗ trợ học phí từ 70%-100% toàn khóa, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người học”, TS Nguyễn Bá Khiêm thông tin.

Trường Cao đẳng Viễn Đông có tổng chỉ tiêu xét tuyển hơn 3.000 (cao đẳng và trung cấp), tính đến ngày 4-8 đã tuyển được 80% chỉ tiêu, 20% còn lại đang chờ kết quả lọc ảo từ Bộ GD-ĐT. Các ngành nghề đã tuyển đủ chỉ tiêu là công nghệ ô tô (125), khối ngành kinh tế (279), điều dưỡng (124)… Tương tự, Trường Cao đẳng Nghề TPHCM cũng đã tuyển được 873/1.810 chỉ tiêu (trung cấp 552/595 và cao đẳng 390/1.250); Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển được 841/1.495 chỉ tiêu trình độ cao đẳng và trung cấp.

Ở hệ trung cấp, một số trường cũng đã tuyển đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương tuyển được 431/650 chỉ tiêu (đạt 66%). Các ngành đủ chỉ tiêu mở lớp ngay có Cơ điện tử, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, Công nghệ ô tô, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Quản trị mạng, Thiết kế đồ họa…

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương cũng tuyển được 458/510 chỉ tiêu (đạt 89,8%). Trong đó, ngành Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp có số lượng hồ sơ nộp nhiều nhất. “Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương có lợi thế nằm ở vị trí trung tâm vùng công nghiệp năng động nhất cả nước, lại linh hoạt giữa hình thức học trực tiếp tại lớp và học trực tuyến qua nền tảng số. Cách làm này tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ở xa hoặc cả những em vừa đi làm vừa học vẫn có thể theo đuổi chương trình đào tạo một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại… Nhờ đó, kết quả tuyển sinh đạt như mong muốn”, ThS Lê Thị Thu Vân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Băn khoăn nguyện vọng ảo

Bên cạnh một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có kết quả tuyển sinh đạt theo kế hoạch, số đông các cơ sở GDNN khác hiện băn khoăn trong công tác tuyển sinh do đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình GDPT 2018; bậc đại học, cao đẳng cũng thay đổi quy chế tuyển sinh, quy đổi điểm trong các phương thức xét tuyển. Do vậy, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường có nhiều biến động, trong đó nhiều trường có số nguyện vọng tăng vượt 100%-300%.

Sinh viên Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương trong giờ thực hành Công nghệ ô tô. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Đơn cử, Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM tuyển 3.200 chỉ tiêu, hiện đã có 3.000 nguyện vọng đăng ký vào trường qua hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT; trong khi đã có 2.000 thí sinh nhập học bằng phương thức xét học bạ (đạt trên 60% chỉ tiêu). “Bên cạnh hình thức nhận hồ sơ trực tiếp, nhà trường còn phân bổ chỉ tiêu dành riêng cho đăng ký nguyện vọng qua hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, tùy ngành từ 10%-50% chỉ tiêu. Nhưng với số lượng đăng ký nêu trên, chúng tôi đang lo lắng không biết sau lọc ảo thì số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường là bao nhiêu”, ThS Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM, băn khoăn.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã nhận được 7.000 nguyện vọng đăng ký vào trường qua hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT. Với 4.000 chỉ tiêu, đến thời điểm này, số thí sinh nhập học vào trường bằng các phương thức xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực đã đạt khoảng 75%; 20%-25% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. “Trong 7.000 nguyện vọng đăng ký vào trường qua hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, chưa biết số đăng ký nguyện vọng 1 vào trường là bao nhiêu”, đại diện nhà trường cho biết.

Ở góc độ khác, ThS Trần Văn Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quốc tế VABIS Xanh Tuệ Đức, cho hay, nhà trường hiện đào tạo 16 ngành với tổng chỉ tiêu 800, nhưng đến nay mới tuyển được khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ đạt 20% chỉ tiêu năm học 2025-2026. Việc tuyển sinh gặp khó do các trường THPT tăng chỉ tiêu lớp 10 công lập. Nhà trường hy vọng trong tổng số gần 1.000 nguyện vọng đăng ký vào trường qua hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, có 30%-40% nguyện vọng 1.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Tấn Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, đặc thù của trường nghề là được tuyển sinh quanh năm cho đến khi đủ chỉ tiêu, các trường không thể trông đợi hoàn toàn vào đợt xét tuyển chung với đại học vì số lượng sẽ không nhiều. Để giúp trường cao đẳng tuyển sinh, Bộ GD-ĐT cần phân tầng, xác định điểm sàn đại học riêng, cao đẳng riêng. Trong những năm tới, Bộ GD-ĐT cũng cần cho trường cao đẳng tiếp tục thực hiện song song 2 hình thức tuyển sinh: xét tuyển riêng tại trường, và được tham gia xét tuyển chung.

Theo ThS Võ Đông Duy, Trưởng Phòng GDNN và Đại học, Sở GD-ĐT TPHCM, hiện thành phố có 481 cơ sở GDNN. Nhằm giúp công tác tuyển sinh của các cơ sở GDNN thành phố đạt kế hoạch, bên cạnh việc phát hành cẩm nang định hướng GDNN cho năm học 2025-2026, cung cấp thông tin tuyển sinh từ các cơ sở GDNN trên địa bàn, Sở GD-ĐT còn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN trên địa bàn theo hướng tinh - gọn - mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ về tài chính, nhân sự và chương trình đào tạo cho các cơ sở GDNN công lập sau sáp nhập theo lộ trình phù hợp với từng loại hình và năng lực của cơ sở…

QUANG HUY - KHÁNH CHI - HỒNG PHƯƠNG