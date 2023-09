Khách du lịch giảm trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9

Báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về tình hình du lịch 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến hết 4-9 cho thấy, ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch. So với cùng kỳ năm 2022, lượng khách năm nay giảm khoảng 16,7%. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 55% (giảm 5% so với kỳ nghỉ lễ năm 2022).

Chỉ ra nguyên nhân của lượng khách giảm so với năm ngoái, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, tổng thu du lịch giảm do xu hướng du lịch của khách năm nay là thắt chặt chi tiêu, sức mua thấp, cắt giảm chi phí phương tiện công cộng (máy bay, tàu) trong khi giá dịch vụ vận chuyển tăng trong những ngày cao điểm. Bên cạnh đó, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, trước lễ đã có thông tin cảnh báo mưa lớn vào dịp lễ và ảnh hưởng của bão số 3 (Saola) tại khu vực miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến tàu tới các khu, điểm du lịch đảo phải ngưng hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, khách hủy tour, thay đổi lịch trình sang điểm đến khác.

Kỳ nghỉ lễ cũng ghi nhận một số điểm đến có tín hiệu tích cực, như TPHCM và Hà Nội tiếp tục dẫn đầu lượng khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, các sản phẩm tour ngắn ngày được ưu tiên lựa chọn như: trải nghiệm mùa lúa chín, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc vùng cao tại các điểm đến ở khu vực phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Mộc Châu… Sản phẩm du lịch văn hóa tại một số điểm di tích như: tại cao nguyên (Măng Đen, Kon Tum), dọc di sản miền Trung (Huế - Hội An) cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, thu hút được chủ yếu đối tượng khách du lịch gia đình, nhóm nhỏ. Điều này chứng tỏ hoạt động xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch liên vùng đã bước đầu đi vào chiều sâu, có hiệu quả…

Tuy tổng lượng khách du lịch không tăng, nhưng tín hiệu vui là số khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch cơ bản tăng và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong mùa du lịch inbound (đón khách quốc tế) của Việt Nam từ tháng 10 tới. Cụ thể như Đà Nẵng đón 78.900 lượt khách quốc tế; Hà Nội ước đón hơn 41.700 lượt (tăng 83,6% so với cùng kỳ); TPHCM ước đón 37.600 lượt (tăng 15% so với cùng kỳ); Khánh Hòa ước đón 23.450 lượt (tăng 363% so với cùng kỳ)… Trong đó, chủ yếu là khách mang các quốc tịch như Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ với thời gian lưu trú khoảng 4-5 đêm. Hoạt động đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam đa dạng trên cả đường hàng không, đường bộ và đường thủy. Theo nhận định của Cục Du lịch Quốc gia, đây là tín hiệu khả quan cho mùa du lịch cuối năm.