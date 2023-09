Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9: Nơi đông khách, chỗ vắng vẻ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, nhiều địa phương ở miền Bắc đã ghi nhận những con số tăng trưởng du lịch ấn tượng. Lượng du khách đến TPHCM cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, một số địa phương do ảnh hưởng thời tiết xấu, nên lượng du khách không đông như kỳ vọng.

Du khách đến nhiều tỉnh, thành tăng cao

Theo Sở Du lịch Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ngành du lịch thủ đô đã đón khoảng 640.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 41.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp này ước đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Quảng Ninh với những điểm đến như vịnh Hạ Long, Cô Tô, Bảo tàng Hạ Long và đặc biệt là khu vực mũi Sa Vĩ - Móng Cái cũng đã ghi nhận lượng du khách tăng mạnh. Trong 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-9), tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 318.000 lượt người (đạt 150%), trong đó khách quốc tế ước đạt 19.000 lượt người, khách lưu trú ước đạt 132.000 lượt người (đạt 126%). Tổng thu từ du lịch ước đạt 665 tỷ đồng.

Thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho thấy, tổng lượng khách du lịch đến địa phương trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay tăng 167%, với lượng khách đạt khoảng 308.164 lượt người. Riêng tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa đón gần 100.000 lượt khách, tăng gần 5.400 lượt khách. Công suất phòng nghỉ trên địa bàn đạt 90%-95%.

Chiều 4-9, Sở Du lịch TPHCM cho biết, thành phố đón gần 1 triệu lượt người dân, du khách trong và ngoài nước đến vui chơi trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Lượng khách lưu trú tại các cơ sở đạt khoảng 162.000 lượt, tăng 24,6%; công suất phòng đạt khoảng 80%, tăng 6,7%. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5%.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra xuyên suốt các ngày nghỉ lễ đã thực sự thu hút và “giữ chân” khách đến. Cụ thể gồm: hoạt động biểu diễn thể dục thể thao lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật Vovinam, Wushu, võ cổ truyền và Taekwondo; chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật; hoạt động thả khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu; các chương trình kích cầu du lịch, kích cầu mua sắm Shopping Season…

Tương tự, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, các khu du lịch trong tỉnh đón và phục vụ hơn 535.000 lượt khách, tăng 36%. Tổng doanh thu trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 298 tỷ đồng, tăng 17%. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu vớt 40 trường hợp lọt ao xoáy, bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển, hỗ trợ và đưa 28 trẻ lạc về với gia đình an toàn. Công suất buồng phòng trong dịp lễ đạt khoảng 80% do thu hút được đông khách dự các sự kiện âm nhạc, lễ hội được tổ chức tại Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) và TP Vũng Tàu. Riêng huyện Côn Đảo đón được hơn 6.200 du khách nhưng do thời tiết diễn biến xấu, mưa lớn, gió giật mạnh nên ảnh hưởng đến việc tham quan.

Sở VH-TT-DL tỉnh tỉnh Tây Ninh cho hay, khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn ước đạt 105.000 lượt người, tăng 7,1%; công suất phòng bình quân ước đạt 60%-65%; tổng thu du lịch ước đạt 56 tỷ đồng, tăng 143,5%. Các điểm tham quan nổi tiếng thu hút lượng lớn khách du lịch là Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài; Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam…

Ảnh hưởng thời tiết, Phú Quốc vắng khách

Tại Thừa Thiên Huế, cùng với các điểm đến truyền thống là các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch và thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm, như: Giải đua ghe truyền thống trên sông Hương; giải chạy Half Marathon 2023 tại huyện Quảng Điền; phiên chợ vùng cao ở các huyện Nam Đông, A Lưới kết hợp với những hoạt động vui chơi, ngắm cảnh, tắm suối thác và thưởng thức ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số tại 2 địa phương này.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, từ ngày 1 đến 4-9, lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 90.000 lượt người (tăng 40,6%), trong đó có 10.690 lượt khách quốc tế (tăng 226,7%); doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 78 tỷ đồng.

Tại Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (TP Đà Nẵng), các hạng mục mới như dòng sông tình yêu, chèo thuyền kayak, đạp thuyền nước… đưa vào khai thác đúng dịp 2-9 năm nay đã tạo sự mới mẻ cho du khách trong và ngoài nước.

Tại Nghệ An, thống kê sơ bộ từ Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay có khoảng hơn 10.000 lượt người đến viếng thăm quê Bác, trong đó có một số đoàn khách quốc tế, đông nhất là đoàn khách từ Nhật Bản và Lào.

Trái ngược với không khí sôi động ở các địa điểm trên, do ảnh hưởng bởi thời tiết nên nhiều địa phương không có được lượng du khách đến vui chơi đông đảo như kỳ vọng. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 126.690 lượt khách, giảm 32,9%. Trong đó, có 5.738 lượt khách quốc tế, giảm 21,3%. Riêng TP Phú Quốc đón 62.544 lượt khách, giảm 26,5%.