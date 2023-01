Khách du xuân tấp nập đến Phú Quốc, Châu Đốc và làng hoa Sa Đéc

Tại Đồng Tháp, ông Ngô Quang Tuyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này cho biết, lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành du lịch chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các quy định về phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ. Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định về giá cả hàng hóa, dịch vụ; phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; khuyến khích tổ chức các chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch và các hoạt động phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí… để Đồng Tháp thật sự là điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Để đảm bảo phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh vui xuân, đón tết, các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tập trung thực hiện chỉnh trang cơ sở vật chất; bố trí thêm nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ, phục vụ du khách. Đồng thời, đầu tư, mở rộng thêm nhiều hoạt động tham quan, vui chơi, trải nghiệm...

Tại thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) - vựa hoa lớn nhất miền Tây – du khách tấp nập du xuân. Nổi bật, tại điểm du lịch “Cánh đồng hoa hồng”, ngoài việc đầu tư bổ sung thêm hoa kiểng để trang trí các tiểu cảnh, tạo thêm các không gian mới để khách tham quan chụp ảnh, thì năm nay, cơ sở tạo thêm điểm nhấn bằng cách tái hiện lại cảnh buôn bán hoa trên sông của nông dân làng hoa. Đặc biệt, đã xử lý để 100 gốc vú sữa hoàng kim đồng loạt ra trái phục vụ khách tham quan chụp ảnh.

Tại Kiên Giang, ước tính dịp tết năm nay, có hơn 400 chuyến bay nội địa, quốc tế đến Phú Quốc; hơn 230 chuyến tàu, phà từ bờ ra các đảo. Lượng du khách đến Kiên Giang ước đạt 335.400 lượt. Trong đó khách quốc tế khoảng 12.000 lượt, khách nội địa khoảng 323.400 lượt.

Từ mùng 3 tết (ngày 24-1), lượng khách đến Phú Quốc bằng đường thủy và đường hàng không khá đông. Tại các địa điểm du lịch như: cáp treo Hòn Thơm, Chợ đêm Phú Quốc, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, thành phố không ngủ Vinwonders, Bãi Sao, Dinh Cậu, chùa Hộ Quốc… khách tập trung rất đông.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc cho biết, lượng khách đến Phú Quốc trong dịp tết năm nay chủ yếu là khách nhỏ lẻ và gia đình, khách mua tour giảm nhẹ so với năm trước.

Chị Nguyễn Thị Lương, một du khách đến từ Bình Dương cho biết, gia đình chị lên kế hoạch đi Phú Quốc nhiều lần, nhưng do dịch bệnh và công việc nhiều nên chưa đi được. Dịp tết năm nay được nghỉ dài ngày nên cả gia đình cùng nhau ra Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại An Giang, Khu du lịch quốc gia Núi Sam gồm: Miếu bà Chúa xứ Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An cổ tự dưới chân núi, chùa Phước Điền (chùa hang) là những điểm thu hút khách đến tham quan nhất. Bên cạnh đó, các địa điểm: Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên), Hồ Tà Pạ; những ngôi chùa Khmer như: Phụng Hoàng Sơn, Hồ Xoài So, Xoài Chek (huyện Tri Tôn); Khu Du lịch sinh thái Mỹ Luông và Khu tham quan sinh thái Cồn Én (huyện Chợ Mới) cũng thu hút khá đông du khách. Ước tính dịp Tết Quý Mão, tỉnh An Giang đón khoảng 350.000 lượt du khách, chủ yếu là khách trong nước trải nghiệm du lịch văn hóa – tâm linh.