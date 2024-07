Khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng đạt gần 10 triệu lượt người

Ngày 29-7, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 7, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,15 triệu lượt người, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.