Khai ấn chúc xuân

Kim ấn (mô phỏng phục chế) được lấy xuống từ ngọn cây nêu với bốn chữ "Phú - Thọ - Khang – Ninh" mang ý nghĩa: Giàu sang, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên. Người xưa quan niệm những chữ này cầu chúc những điều yên ổn, tốt lành, trường tồn cho đất nước, may mắn, ấm no cho nhân dân.

Kim ấn được đóng vào các tờ giấy trên đó có ghi các chữ thư pháp mang ý nghĩa may mắn, điển hình là các chữ: Phúc, Lộc Thọ, Đạt, An Khang, Như Ý, Cát Tường... và tặng cho du khách với mong muốn nhiều điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới Quý Mão.

Địa điểm: Hoàng cung Huế

Ngày chụp: 28-1-2023