Dấu ấn sản phẩm OCOP TPHCM

Ngày 28-10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).