Khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 tại Bình Dương

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023

Tham dự lễ khai mạc Diễn đàn có: ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Frank-Jürgen Richter - Chủ tịch Tổ chức Horasis; ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh thành, các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Tổ chức Horasis chủ trì và tổ chức. Đơn vị thực hiện là Văn phòng UBND tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP). Diễn đàn quy tụ trên 250 khách mời cao cấp nhất của cộng đồng Horasis cùng 400 khách mời là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và tỉnh Bình Dương, được tổ chức từ ngày 3 đến 5-12 tại Thành phố mới Bình Dương – Trung tâm Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương.

Phát biểu chào mừng, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Tỉnh Bình Dương tự hào đã tổ chức thành công 3 sự kiện của Horasis: Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2018, 2019 và Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022, với nhiều kết quả hợp tác đầu tư đáng kinh ngạc. Năm nay, tỉnh Bình Dương tiếp tục được lựa chọn để tổ chức sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023. Đây sẽ là cơ hội lớn để Bình Dương cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh, giới thiệu những công trình và dự án mới, đồng thời trình bày những định hướng phát triển và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới với mục tiêu tạo giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế tỉnh nhà; tiếp tục quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà với các đối tác quốc tế.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC tại Diễn đàn

Đặc biệt, sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, học hỏi từ nhiều cộng đồng quốc gia trên thế giới, định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp), đi theo những tiêu chí cụ thể: Kết nối, Nhân tài, Đổi mới Sáng tạo, Ủng hộ Khích lệ, Bình đẳng tiếp cận công nghệ và Bền vững; Tỉnh Bình Dương vô cùng tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý, là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, và gần đây nhất đoạt Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận. Đây cũng là dịp để Bình Dương thể hiện năng lực tổ chức và quản lý, đồng thời học hỏi, nâng cao trình độ khoa học công nghệ để góp phần phát triển đề án thành phố thông minh Bình Dương, với tinh thần cầu thị và năng động trong tầm nhìn mới”, ông Võ Văn Minh cho biết thêm.

Được biết, để có được những kết quả trên là sự đồng hành xuyên suốt của Tổng Công ty Becamex IDC, Bình Dương đã bắt đầu một chặng đường phát triển kinh tế - xã hội đầy ấn tượng, ứng dụng triệt để chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong những dự án cụ thể, nhằm xây dựng và phát triển Bình Dương ngày một “thông minh” hơn, tốt đẹp hơn và đáng sống hơn. Một hệ sinh thái số và đổi mới sáng tạo đang được phát triển mạnh mẽ tại Bình Dương như: Trung tâm Điều hành thông minh, EIU Campus với Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex, Fablab, Trung tâm Sản xuất Tiên tiến; Trung tâm Thương mại thế giới WTC…; mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng Bình Dương.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Bình Dương và Tổng Công ty Becamex IDC đã phối hợp cùng Diễn đàn Horasis tổ chức một diễn đàn hết sức ý nghĩa trong thời buổi kinh tế có nhiều biến động cần được hỗ trợ như hiện nay.

Bộ trưởng bày tỏ quan điểm: “Diễn đàn Kinh tế Horasis là cách thức tỉnh Bình Dương khích lệ sự quan tâm của cộng đồng đến những vấn đề toàn cầu, cùng trao đổi và đề xuất giải pháp. Diễn đàn lần này là cơ hội để chính phủ và doanh nghiệp của Bình Dương, Việt Nam nói riêng, của châu Á và thế giới nói chung, cùng chia sẻ những tầm nhìn, ý tưởng và kế hoạch hành động cùng phát triển; tiếp cận tri thức, nắm bắt các xu thế của thời đại, các công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ đề tại các phiên đối thoại và toàn thể của Diễn đàn đều có tính thời sự, phản ánh “dòng chảy thời đại” mà mỗi một quốc gia muốn phát triển và hội nhập hiệu quả đều không thể đặt mình ra bên ngoài.”

Đồng thời, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng gửi lời chúc mừng tới chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương khi tỉnh phát triển theo hướng đô thị thông minh và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể như: là địa phương đầu tiên của Việt Nam liên tiếp 5 năm đạt SMART 21, 3 năm liền đạt TOP7 ICF và đặc biệt năm 2023, Tổ chức Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF đã đánh giá Vùng Thông minh Bình Dương là TOP1 - Cộng đồng thông minh nhất của năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng tin tưởng diễn đàn lần này sẽ tạo cơ hội để các bên cùng chia sẻ tầm nhìn, tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác trong Đổi mới sáng tạo, Phát triển bền vững, Khoa học Công nghệ, phát huy tinh thần "nắm bắt cơ hội mới, cùng phát triển toàn diện".

Toàn cảnh Diễn đàn

Cùng với đó, tại sự kiện, ông Frank-Jürgen Richter - Chủ tịch Tổ chức Horasis cũng gửi lời cảm ơn tới UBND tỉnh Bình Dương và Becamex IDC đã đồng hành phối hợp cùng Horasis để tiếp tục lần thứ 4 tổ chức diễn đàn. Đồng thời chia sẻ niềm vui và chúc mừng sự kiện Vùng Thông minh Bình Dương là TOP1 - Cộng đồng thông minh nhất của năm 2023. Ông đánh giá: “Những kết quả mà Bình Dương đạt được là kỳ tích mà không phải địa phương nào cũng có thể làm được, sự phát triển của Bình Dương là một hệ sinh thái được hình thành bài bản, có gốc rễ và tiềm năng mạnh mẽ. Có thể thấy Bình Dương là một mô hình kiểu mẫu để các địa phương khác của Việt Nam cũng như các nước học hỏi. Chính những thành quả đó mà chúng tôi luôn đánh giá cao Bình Dương là ưu tiên hàng đầu cho việc lựa chọn phối hợp để tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 lần này".

Đặc biệt, trong chương trình lần này, tỉnh Bình Dương chính thức tổ chức công bố danh hiệu Cộng đồng Thông minh 2023 trong phiên khai mạc diễn đàn với sự tham gia của Đại diện từ ICF. Thêm vào đó, 2 phiên chuyên đề đặc biệt về Bình Dương: “Bình Dương – mô hình kiến tạo Cộng đồng Thông minh hướng đến Sẵn sàng Đầu tư” và “Bình Dương - Đổi mới Sáng tạo và thúc đẩy Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam” nhằm chia sẻ những thông tin hữu ích và câu chuyện về chiến lược phát triển Thành phố Thông minh Bình Dương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0, nâng cao năng lực nguồn nhân lực, phát triển bền vững và những chương trình và mục tiêu cụ thể khác, nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng nhà đầu tư, hướng đến sẵn sàng thu hút nhà đầu tư thế hệ mới, thâm dụng tri thức, khoa học và công nghệ, mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho tỉnh.

CAO TƯỜNG