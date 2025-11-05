Sáng 5-11, tại xã Gò Quao, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025.

Diễn ra từ ngày 4 đến 6-11 (nhằm ngày 15 đến 17-9 âm lịch), ngày hội có nhiều hoạt động như: lễ cúng trăng; hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm địa phương; trưng bày hình ảnh, hiện vật đồng bào Khmer; triển lãm, trưng bày giới thiệu sách...

Đặc biệt, điểm nhấn của ngày hội là Giải đua ghe ngo. Theo Ban Tổ chức, các hoạt động của ngày hội thu hút khoảng 200 - 250 ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NAM KHÔI

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer hàng năm là hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa to lớn, thiết thực, nhằm giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Ngày hội cũng là dịp để đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong tỉnh với đồng bào cả nước, để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em.

Từ đó, quảng bá hình ảnh ngày hội văn hóa của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong xu thế hội nhập của đất nước; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn cho người dân, để đồng bào Khmer cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc, Giải đua ghe ngo đã diễn ra sôi nổi với các nội dung 800m nam, 800m phối hợp nam nữ và 1.200m nam.

>> Hình ảnh tại Giải đua ghe ngo diễn ra vào sáng 5-11:

NAM KHÔI