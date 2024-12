Khai mạc tuần phim tại nơi đánh dấu sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Phim Bình minh đỏ được chọn chiếu trong tuần phim

Tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam Đặng Trần Cường, nhấn mạnh Cao Bằng là nơi đã ghi dấu những trang sử hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mảnh đất này, với phong cảnh hữu tình và con người kiên cường, là một trong những địa danh gắn bó sâu sắc với lịch sử cách mạng và đánh dấu sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việc tổ chức tuần phim tại đây không chỉ là sự tri ân các anh hùng, liệt sĩ mà còn là dịp để truyền cảm hứng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong khuôn khổ tuần phim, người xem sẽ cùng thưởng thức những tác phẩm điện ảnh xuất sắc xoay quanh đề tài quân đội và người lính. Mỗi bộ phim không chỉ phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng, lòng trung kiên với Tổ quốc mà còn khắc họa sâu sắc đời sống, tình cảm và những khát vọng rất đỗi giản dị, gần gũi của người lính. Đây chính là cơ hội để công chúng cả nước nói chung, nhân dân Cao Bằng nói riêng, hiểu rõ hơn về những hy sinh, cống hiến lớn lao của lực lượng quân đội trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức tặng hoa đoàn làm phim và các chiến sĩ nguyên mẫu các nhân vật trong phim "Bình minh đỏ"

Dịp này, Cục Điện ảnh tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sĩ giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng.

Tuần phim sẽ trình chiếu các bộ phim: Sao xanh nơi biển sóng do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2023; Bình minh đỏ do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021; phim tài liệu Linh ảnh do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2024...

MAI AN