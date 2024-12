Khai trương chi nhánh mới, Minh Tuấn Mobile tung ưu đãi đậm giảm đến 70%

Cụ thể, chi nhánh mới của Minh Tuấn Mobile thành phố Thủ Đức đã chính thức khai trương cửa hàng mới (349 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây) mang đến những trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiện lợi.

Trong tuần lễ khai trương chi nhánh mới, Minh Tuấn Mobile mang đến loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Đầu tiên, chương trình "Xé túi mù" sẽ diễn ra trong 3 ngày đầu khai trương (12, 13, 14-12-2024), với 300 túi mù được phát mỗi ngày.

Khách hàng chỉ cần check-in tại cửa hàng để nhận 3 túi mù, hoặc khi mua sắm từ 2 triệu đồng trở lên sẽ nhận thêm 5 túi mù. Những phần quà giá trị như Cáp Jinya Techlink C to LN 1M và Cốc sạc Mocoll Mr. Mok 20W sẽ dành cho những khách hàng may mắn.

Ngoài ra, chương trình "Check-in nhận quà" duy nhất trong ngày 12-12-2024 sẽ trao cơ hội cho 30 khách hàng đầu tiên tham gia bốc thăm, nhận những phần quà độc đáo như loa Bluetooth, tai nghe Bluetooth, nón lưỡi trai, túi chống nước, áo mưa, ví da và gấu bông.

Minh Tuấn Mobile áp dụng mức giảm giá cực kỳ hấp dẫn vào ngày 12-12 cho các sản phẩm Apple. Khách hàng có thể sở hữu AirPods 4 New VN với giá ưu đãi chỉ còn 2,59 triệu đồng, giảm 800 ngàn đồng so với giá cũ. iPad Gen 9 Wifi 64GB được giảm xuống còn 5,99 triệu đồng, khách hàng tiết kiệm đến 900 ngàn đồng so với giá ban đầu. Apple Watch SE 2024 GPS 40 Midnight cũng có mức giảm hấp dẫn, từ 5,79 triệu đồng, giảm còn 4,99 triệu đồng, tiết kiệm đến 800 ngàn đồng.

Khách hàng còn được hưởng thêm các ưu đãi phụ kiện cực kỳ hấp dẫn như dán cường lực iPhone chính hãng giảm đến 70%, cùng chương trình giảm 10% cho các phụ kiện như balo, túi chống sốc, ốp lưng và pin dự phòng.

Bên cạnh các sản phẩm Apple, Minh Tuấn Mobile còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn trên các dòng sản phẩm khác. Trong tuần khai trương, khách hàng có thể sở hữu smartphone Samsung với mức giá cực kỳ hấp dẫn như Galaxy A06 và Galaxy A05S, đều được giảm từ 2,99 triệu đồng xuống còn 2,79 triệu đồng.

Ngoài thiết bị di động, các mặt hàng âm thanh cũng được ưu đãi nhân dịp khai trương với các deal hấp dẫn, như: tai nghe Bluetooth Earfun Air Life giảm sâu đến từ 450 ngàn đồng xuống còn chỉ 99 ngàn đồng. Những ưu đãi này được áp dụng trong suốt tuần khai trương từ 12.12 đến 18.12, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm thú vị cho khách hàng tại chi nhánh mới của Minh Tuấn Mobile.

Đặc biệt, từ ngày 12 đến 18-12-2024, khách hàng mua hàng với hóa đơn từ 5 triệu đồng sẽ tham gia chương trình "Tuần lễ mở bán - Bốc thăm trúng thưởng" với các giải thưởng hấp dẫn như Tai nghe chụp tai Marshall Major V, Đồng hồ Casio Baby-G BLX-560VH-1, và sạc dự phòng Mophie Snap+ Juice Pack Mini 5,000mAh, được công bố qua livestream vào ngày 19-12-2024. Đây chính là dịp tuyệt vời để khách hàng vừa mua sắm, vừa nhận quà giá trị tại Minh Tuấn Mobile.

BÌNH LÂM