Khẩn cấp ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lan rộng: Muốn tái đàn phải “quét sạch” mầm bệnh

Vừa chống dịch, vừa tái đàn

Là đô thị lớn tại miền Trung, việc cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân và du khách luôn phải đảm bảo hàng đầu. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói: Việc tái đàn heo phải theo nguyên tắc chỉ tiến hành khi dịch được khống chế và công bố hết dịch. Hiện toàn thành phố mới có một xã đạt 22 ngày không phát sinh ổ dịch. Với tình hình hiện nay, khả năng nguồn cung thịt heo vào cuối năm sẽ gặp khó khăn.

Tương tự, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, các ổ DTHCP đợt này tập trung chủ yếu vào các chuồng, trại chăn nuôi nông hộ truyền thống. Vì vậy, sau đợt dịch này, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh khuyến khích các hộ chăn nuôi cần liên kết chuỗi với doanh nghiệp, để hướng đến chăn nuôi chuyên nghiệp, an toàn hơn; đặc biệt, sẽ đưa ra các chính sách để thúc đẩy việc hình thành các cơ sở chăn nuôi an toàn, vùng chăn nuôi an toàn và các chuỗi sản xuất an toàn.

Người dân tỉnh Gia Lai tiêu hủy đàn heo bị dịch. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại tỉnh Đồng Tháp, chủ trương của tỉnh là phải mua heo giống khỏe mạnh từ vùng an toàn, trường hợp mua heo giống ngoài tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Heo mới mua về phải giữ ở khu vực cách ly 3-4 tuần trước khi nhập vào khu vực chăn nuôi; tổ chức tiêm vaccine phòng DTHCP cho đàn heo khỏe mạnh theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất; tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại 1-2 lần trong tuần.

Bảo vệ đàn heo nghiêm ngặt

Trong khi dịch bùng phát khắp nơi thì kinh nghiệm phòng ngừa từ một số địa phương, trang trại cần được tham khảo.

Mới đây, chúng tôi đến trại nuôi heo tập trung ở ấp Xóm Quạt, xã An Long, TPHCM (đang nuôi gần 3.000 con heo), anh Đinh Văn Kỳ, chủ trang trại, tâm sự, nhà anh tổ chức nuôi heo gia công cho Công ty Nông nghiệp Làng Sen, có bác sĩ thú ý đến hướng dẫn cho ăn mỗi ngày, vệ sinh chuồng trại mỗi lần xuất chuồng và kiểm dịch khi nhập heo về trại. Cơ sở cũng kiểm soát người ra vào khá kỹ lưỡng, với 2 lớp khử trùng, trong đó có phòng cách ly 3 giờ trước khi vào khu vực chuồng trại.

Công nhân được cung cấp nhu yếu phẩm tại chỗ, hạn chế ra ngoài để tránh mang theo mầm bệnh. Cơ sở đã triển khai tiêm đủ 2 mũi vaccine DTHCP cho tổng đàn. Nói chung, các biện pháp an toàn sinh học đối với chuồng trại và người chăn nuôi luôn được siết chặt.

Cán bộ thú y khử trùng phòng chống dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Lào Cai

Theo ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương trước đây, các cơ sở chăn nuôi thường xuyên áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và thông tin tuyên truyền liên tục bằng nhiều hình thức đến cá nhân, tổ chức chăn nuôi heo. Khu vực tỉnh Bình Dương trước đây có tới hơn 70% chăn nuôi theo mô hình trang trại, áp dụng công nghệ cao, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học rất nghiêm ngặt nên việc kiểm soát khá tốt.

Trước tình hình DTHCP diễn biến phức tạp trên cả nước, chi cục đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp, cá nhân chủ động kinh phí, báo cáo kế hoạch tiêm vaccine để phòng chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị UBND các xã, phường trên khu vực Bình Dương có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phát hiện kịp thời và sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh động vật xảy ra.

Làm thế nào để tái đàn, không bị tái dịch? Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) Dương Tất Thắng cho biết, tính đến thời điểm này, còn 30 tỉnh vẫn chưa qua thời hạn 21 ngày kể từ khi xuất hiện ổ dịch cuối cùng. Như vậy, mầm bệnh vẫn đang tồn tại, nguy cơ phát tán tiếp tục rất cao. Trong bối cảnh đó, ngành chăn nuôi buộc phải cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ: khoanh vùng dập dịch và thúc đẩy tái đàn. Để tạo điều kiện cho nông dân tái đàn, cần đẩy mạnh cung ứng con giống an toàn, kiểm soát dịch tễ, đồng thời bình ổn giá đầu vào, nhất là thức ăn chăn nuôi. Hiện giá các nguyên liệu chủ lực như khô đậu tương, cám gạo đang ở mức thấp, góp phần kéo giảm giá thức ăn hỗn hợp 3%-9% so với đầu năm. Đây là điều kiện thuận lợi để nông dân tái đàn sau dịch. Mặt khác, cần khẩn trương xây dựng bản đồ dịch tễ đàn heo theo vùng, kết hợp với hệ thống truy xuất nguồn gốc con giống và sản phẩm thịt heo, nhằm kiểm soát chặt từ khâu tái đàn, vận chuyển đến giết mổ và tiêu thụ. Cơ sở nào vi phạm tái đàn không khai báo, hoặc giết mổ không kiểm dịch, cần xử phạt nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động.

NHÓM PV