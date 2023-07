Khẩn trương chuẩn bị bổ sung Phó Chủ tịch cho các phường đông dân khi thực hiện Nghị quyết 98

Chiều 13-7, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII, lần thứ 17 (mở rộng).

Tập trung nguồn lực thực hiện Nghị quyết 98

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đề nghị, quận Bình Tân có các giải pháp trọng tâm, kế hoạch cụ thể, tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị của quận tập trung triển khai quyết liệt, đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vào thực tiễn cuộc sống.

Trong đó, quận chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các nghị quyết, nhất là nguồn nhân lực đáp ứng được nhiệm vụ trong thời gian tới. Từng cán bộ phải nghiên cứu thật kỹ, thấm nhuần sâu sắc những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết 98 để hành động.

Đồng chí đề nghị thêm, quận tập trung rà soát nhân sự, trước mắt là khẩn trương chuẩn bị nhân sự để bổ sung Phó Chủ tịch cho 9/10 phường của quận có 50.000 dân trở lên theo Nghị quyết 98.

Đồng thời, thường xuyên quán triệt tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 124 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhất là trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98.

Cùng với đó, quận tập trung các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, tập trung hơn nữa, rà soát từng khâu, giai đoạn trong quy trình giải ngân. Đồng thời, đánh giá kỹ các dự án, phân loại theo nhóm để có thể đôn đốc thực hiện hiệu quả gắn với công tác đánh giá, xếp loại thi đua.

"Quận Bình Tân phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời, có cơ chế nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải nhấn mạnh.

Thời gian tới, quận Bình Tân tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Dương Ngọc Hải lưu ý, quận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng trưởng kinh tế gần 7%

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế quận Bình Tân duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 6,97%. Các chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ đều tăng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm so cùng kỳ…

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 20.604 tỷ đồng (đạt 89,59%). Quận Bình Tân có thu ngân sách Nhà nước đạt 1.996,2 tỷ đồng (đạt 55,45% so với chỉ tiêu pháp lệnh).

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực; công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Công tác chăm lo thực hiện các chế độ chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo. Quận đã tập trung các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố trong năm 2023, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Trong đó, Quận ủy quận Bình Tân chú trọng đổi mới nội dung và triển khai hiệu quả các giải pháp công tác tư tưởng, công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên… Quận làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, công nhân, người lao động, kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.