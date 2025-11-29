Khánh Hòa: Ngày đêm thu gom rác sau lũ

Một tuần sau trận lũ lịch sử, nhiều tuyến đường ở các xã Diên Điền, Diên Khánh và phường Tây Nha Trang vẫn phủ kín rác.

Rác chất đống trên đường ở Khánh Hòa sau lũ. Thực hiện: HIẾU GIANG

Rác thải tràn ngập trên các tuyến đường ở phường Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Rác chất thành từng đống lớn, mùi hôi lan rộng. Phần lớn rác là đồ đạc hư hỏng, bên trong có nhiều vật nguy hiểm như kính vỡ, sắt thép, đồ sắc nhọn… Rác tràn ra đường, chắn lối đi, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đời sống người dân.

Tranh thủ những ngày nắng ráo, người dân tranh thủ dọn nhà, đem đồ hư hỏng ra đường. Họ muốn sớm ổn định cuộc sống trước khi bão số 15 có thể mang theo mưa lớn. Công nhân môi trường, chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên… cùng hỗ trợ.

Rác tràn ra đường ảnh hưởng đời sống người dân. Ảnh: HIẾU GIANG

Chị Trần Trúc Lam (phường Tây Nha Trang) cho biết, rác tồn đọng nhiều ngày trên đường Trung Tâm khiến mùi hôi lan rộng, buộc người dân phải đeo khẩu trang ngay cả trong nhà. Rác để lâu càng bốc mùi, lẫn xác động vật, nên bà con chủ động dọn dẹp, không thể đợi lâu hơn.

Tại các phường Nam – Tây – Bắc Nha Trang, Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang đã huy động hàng trăm công nhân làm việc xuyên đêm đến 2–3 giờ sáng. Nhiều công nhân nhà còn ngập, chưa dọn được, nhưng vẫn tạm gác lại để lo cho công việc chung.

Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị TPHCM hỗ trợ thu gom rác tại Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Để hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ, TPHCM đã điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 nhân lực tham gia thu gom. Công tác dự kiến duy trì đến đầu tháng 12, khi tình hình thu gom rác tạm ổn.

Anh Nguyễn Duy Nam, nhân viên Chi nhánh Môi trường đô thị Gia Định (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị TPHCM), cho biết lực lượng công nhân đã tỏa đi nhiều hướng, từ bãi biển đến các hẻm nhỏ. “Chỉ mong giúp Khánh Hòa sớm sạch trở lại”, anh nói.

Theo lãnh đạo Sở NN-MT Khánh Hòa, sau mưa lũ, đến trưa 29-11, tỉnh đã thu gom hơn 24.500 tấn rác. Tuy vậy, lượng rác tồn đọng vẫn còn lớn. Dự kiến đến ngày 5-12 sẽ cơ bản hoàn thành thu gom.

Lực lượng quân đội thu gom rác thải ở phường Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Bên cạnh lực lượng, phương tiện từ TPHCM, tỉnh Khánh Hòa còn được tỉnh Kon Tum hỗ trợ, nhờ đó tốc độ thu dọn rác, nạo vét bùn và vận chuyển chất thải được đẩy nhanh hơn. Hình ảnh các công nhân môi trường ở TPHCM và Kon Tum đến Khánh Hòa để cùng chung tay thu gom rác đã cho thấy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau rất đáng quý và trân trọng.

Ngày 29-11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, làm việc kể cả ban đêm để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tồn đọng sau lũ, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng dịch. Sở Y tế tỉnh tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo công tác tiêu độc, khử trùng tại các khu vực bị ô nhiễm rác thải, ngập úng để phòng chống dịch bệnh.

HIẾU GIANG