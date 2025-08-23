Khánh Hòa rà soát dự án tồn đọng, giải phóng nguồn lực hơn 156.000 tỷ đồng

Chiều 23-8, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trên địa bàn.

Video Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra thực tế dự án Khu dân cư cồn Tân Lập (phường Nha Trang) và dự án Khu đô thị mới Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang). Thực hiện: HIẾU GIANG

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thượng trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, cả nước hiện còn khoảng 3.000 dự án gặp khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Việc thành lập Ban Chỉ đạo 751 với sự tham gia của nhiều bộ, ngành là nhằm xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, kém hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HIẾU GIANG

Phó Thủ tướng đánh giá cao Khánh Hòa đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, bước đầu xử lý hiệu quả một số dự án vướng mắc. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục rà soát toàn diện các dự án còn tồn đọng, từ đó phân loại, đề xuất phương án xử lý cụ thể, khả thi, nhằm giải phóng nguồn lực ước tính lên tới 156.000 tỷ đồng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, những kiến nghị có lợi cho doanh nghiệp, nếu phù hợp pháp luật, cần mạnh dạn đề xuất và áp dụng để tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, phường Bắc Nha Trang đã xây dựng phần thô nhưng dừng triển khai từ năm 2020. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo báo cáo của địa phương, Khánh Hòa hiện còn hơn 240 dự án chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả thấp, trong đó có các dự án thuộc diện xử lý theo Nghị quyết 170 của Quốc hội, dự án xin cơ chế Trung ương và dự án tỉnh đang xử lý theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra thực tế dự án Khu dân cư cồn Tân Lập (phường Nha Trang). Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên của Ban Chỉ đạo 751 đã trực tiếp kiểm tra nắm bắt thông tin, tình hình thực tế tại dự án Khu dân cư cồn Tân Lập (phường Nha Trang) và dự án Khu đô thị mới Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang).