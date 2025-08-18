Quốc hội giám sát các dự án trọng điểm quốc gia ở Khánh Hòa

Chiều 18-8, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, "lấy đầu tư công làm động lực dẫn dắt đầu tư",...

Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Khánh Hòa cần chủ động bố trí lại không gian phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế và lưu ý đến không gian phát triển chung của tỉnh mới. Trường hợp các quy hoạch hiện tại không còn phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia thì cần kịp thời đề xuất điều chỉnh phù hợp;…

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị, tỉnh Khánh Hòa cần tích cực triển khai các giải pháp phù hợp, tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn để bảo đảm hiệu quả và tính khả thi để hiện thực hóa “bộ tứ trụ cột” (gồm Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68).

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nếu để chậm một ngày cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của cả xã hội, nên cần giải pháp quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, do đó tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để xử lý khó khăn, bảo đảm hoàn thành các dự án này.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Quốc hội đã nghe UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025;…

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030, tỉnh xác định trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước. Do đó, tỉnh Khánh Hòa đề xuất, kiến nghị một số nội dung về công tác điều chỉnh quy hoạch tỉnh; về việc tham gia thí điểm khu thương mại tự do trong giai đoạn 2025-2030;…

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (thứ hai từ phải qua) kiểm tra tiến độ xây dựng dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, sáng 18-8. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị một số nội dung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì lập phương án tổng thể hệ thống giám sát điều hành giao thông cho cả dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, bảo đảm đồng bộ với mạng lưới cao tốc trong khu vực và hệ thống điều hành giao thông quốc gia.

Đồng thời, 5km trong 13km đoạn đầu tuyến dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang thi công rất chậm, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, do đó tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) có giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, đồng chí đã thăm hỏi, tặng quà các kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường của 2 dự án. Đồng chí Vũ Hồng Thanh đề nghị tỉnh Khánh Hòa và các chủ đầu tư, đơn vị thi công vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 2 dự án cao tốc; đặc biệt 20km đầu tuyến dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột phải hoàn thành vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Vũ Hồng Thanh (thứ ba từ trái qua) tặng quà kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG