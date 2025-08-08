Kinh tế

Đầu tư

Hiện trạng dự án cao ốc “mắc cạn” bên vịnh Nha Trang

SGGPO

Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thi công dang dở, chậm tiến độ đến nay đã hơn 4 năm, nhiều hạng mục xuống cấp.

Video hiện trạng dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, phường Bắc Nha Trang. Thực hiện: HIẾU GIANG
anh11.jpg
Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia nằm trên “khu đất vàng” bên vịnh Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo hồ sơ, năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao và cho thuê hơn 47.000m2 đất bên vịnh Nha Trang (phường Bắc Nha Trang) để Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền thực hiện dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, nhằm hoàn vốn dự án BT Nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng và dự án BT Xây dựng ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.

anh10.jpg
Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án này còn có tên là dự án Laluna với 4 khu, tổng số vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để xây dựng khách sạn, căn hộ cao cấp, công viên cây xanh, bãi đậu xe… Năm 2016, chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình tại khu A và khu B, đến năm 2018 thi công tại khu C, khu D của dự án.

anh12.jpg
dasua-1.jpg
Dự án cách phường Nha Trang khoảng 7km về hướng Nam. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án dự kiến bàn giao cho khách hàng từ cuối 2019 nhưng chậm tiến độ, dẫn đến tranh chấp hợp đồng, khiếu nại kéo dài đến nay. Trong đó, chủ đầu tư thi công dở dang 3 tòa tháp, mỗi tòa cao 36 tầng hoàn thiện phần thô rồi dừng thi công từ cuối năm 2021. Các tòa tháp này bao gồm khu A với 2 tòa gần 6.000m2, khu B với 1 tòa diện tích hơn 3.800m2.

anh13.jpg
anh7.jpg
Khu A và Khu B của dự án xây xong phần thô rồi dừng thi công từ cuối năm 2021 đến nay. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với khu D, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định về việc thu hồi đất vào năm 2017, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý vì không nằm trong dự án hoàn vốn của các dự án BT. Tuy nhiên, diện tích đất này trên thực địa hiện vẫn chưa hoàn tất việc bàn giao.

Đáng chú ý, đầu tháng 7-2025, khu B của dự án được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) rao bán lần thứ 19 để thu hồi cho khoản nợ có giá khởi điểm 948 tỷ đồng của Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền.

Còn đối với khu A, trước đó cũng đã từng được Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) rao bán để thu hồi cho khoản nợ 540 tỷ đồng của công ty này.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP đầu tháng 8-2025, tại dự án này hầu như không có hoạt động thi công, nhiều hạng mục xuống cấp, một số khu vực sắt thép hoen gỉ.

anh5.jpg
Hiện trạng ngổn ngang trên tầng thượng một tòa tháp. Ảnh: HIẾU GIANG
anh6.jpg
Cốt thép bê tông phơi nắng, sắt thép hoen gỉ. Ảnh: HIẾU GIANG
anh8.jpg
Bên trong dự án trở thành "ao nuôi muỗi" vì không có chỗ thoát nước. Ảnh: HIẾU GIANG
anh9.jpg
Xung quanh dự án được rào tôn, bên trong ngổn ngang vật liệu xây dựng. Ảnh: HIẾU GIANG
anh3.jpg
Rào chắn xung quanh dự án xiêu vẹo, cỏ mọc um tùm. Ảnh: HIẾU GIANG
anh2.jpg
Nhiều năm qua, tại dự án này hầu như không có hoạt động thi công. Ảnh: HIẾU GIANG
HIẾU GIANG

Từ khóa

Khánh Hòa Nha Trang Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia vịnh Nha Trang dự án Laluna La Luna Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền

