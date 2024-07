Ngày 8-7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp đánh giá về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 (Ever Glamour Nha Trang 2024).

Lễ hội có chủ đề “Ngân hà rực rỡ” với sự tham gia của 4 đội thi đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, UAE. Lễ khai mạc và đêm thi thứ nhất giữa 2 đội Hàn Quốc và Trung Quốc với chủ đề “Nha Trang bừng sáng – Glamour Nha Trang” được tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang vào tối 13-7.

Đêm thi thứ hai giữa 2 đội Pháp và UAE với chủ đề “Kỳ quan tụ hội – Night of the Wonders” và lễ bế mạc được tổ chức tại Vinpearl Harbour (đảo Hòn Tre, Nha Trang) tối 20-7.

Khánh Hòa sẵn sàng cho Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

Mỗi đội sử dụng tối thiểu 1.000 drone để trình diễn về văn hóa, hình ảnh Khánh Hòa hiện tại và tương lai (phần trình diễn của các đội thi khoảng 15 phút), kết hợp với biểu diễn âm nhạc hiện đại trên sân khấu tạo thành một bức tranh tổng thể sống động, hấp dẫn, đầy cảm xúc.

Sở Du lịch cho biết công tác chuẩn bị cho lễ hội cơ bản đã hoàn tất. Mọi công tác tổ chức đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là đảm bảo an toàn bay của các đội tham gia, đảm bảo an toàn cho khán giả đến theo dõi sự kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ đây là cuộc thi trình diễn ánh sáng bằng drone lần đầu tiên ở Việt Nam. Chính vì vậy, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là công tác đảm bảo an toàn bay của các đội thi; đảm bảo an ninh an toàn cho khán giả đến theo dõi sự kiện, có phương án dự phòng xử lý các tình huống xảy ra.

Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Sở Du lịch và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn tất công tác tổ chức. Xây dựng phương án, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ tại những khu vực diễn ra sự kiện, nhất là phương án bảo vệ vùng bay của các thiết bị tham gia thi diễn; tăng cường tuyên truyền cho người dân biết về những khu vực xem trình diễn ánh sáng nghệ thuật, tránh trường hợp tập trung đông người gây mất an ninh trật tự; kiểm soát chặt các thuyền đưa du khách tham quan trên vịnh Nha Trang kết hợp xem trình diễn ánh sáng nghệ thuật.

CÔNG NHÂN