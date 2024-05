Khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân phá vụ bắt “phù thủy” gây mê cướp tài sản ở bệnh viện

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều nhấn mạnh lực lượng Công an quận 5 thời gian qua đã làm rất tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND quận 5 ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an quận 5 đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó có việc phát hiện, triệt phá chuyên án dùng thuốc an thần “dụ” người chăm bệnh uống để cướp tài sản tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đại tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Công an quận 5 báo cáo với lãnh đạo quận 5

Đồng chí Trương Minh Kiều đề nghị, thời gian tới, Công an quận 5 cần nhiều cố gắng, nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để làm tốt chức trách nhiệm vụ; nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời giải pháp cho lãnh đạo quận để đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại địa phương…

Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân phá vụ bắt “phù thủy” gây mê cướp tài sản ở bệnh viện

Ngày 22-4, Báo SGGP đã phản ánh Công an phường 12 (quận 5) tiếp nhận tin báo của bà T. và bà H. về việc bị một người phụ nữ tiếp cận ở khu vực chờ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy làm quen. Sau đó, người phụ nữ mời bà T. và bà H. uống nước chứa thuốc an thần.

Khoảng 30 phút sau, bà T. và bà H. ngủ gục thì người phụ nữ lục lọi lấy hơn 60 triệu đồng cùng 1 vòng tay bằng vàng, 2 sợi dây chuyền bằng vàng, 5 nhẫn vàng, 1 vòng tay bằng cẩm thạch có bọc vàng... tẩu thoát.

Trâm tại cơ quan công an

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Bình) là nghi phạm gây án nên bắt giữ. Khám xét, công an thu 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, gần 25 triệu đồng, xe máy cùng thẻ ngân hàng có 80 triệu đồng.

Tang vật thu giữ

Tại công an, Trâm thừa nhận dùng thuốc an thần bỏ vào nước “dụ” bà T. và bà H. uống để lấy tài sản. Trâm khai, đang nuôi con 11 tháng tuổi, không việc làm, không có tiền chi tiêu sinh hoạt nên nảy ý định dùng thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản.

Trâm lên mạng Internet tìm hiểu về liều lượng và tác dụng của thuốc an thần, chọn Bệnh viện Chợ Rẫy gây án vì có đông người chăm bệnh. Ngoài 2 vụ trên, Trâm khai còn thực hiện 1 vụ tương tự nhưng không thành.

CHÍ THẠCH