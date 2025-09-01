Kho bạc Nhà nước đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng quà tặng người dân

Chiều 1-9, Kho bạc Nhà nước (KBNN, Bộ Tài chính) thông tin đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng để thực hiện việc tặng quà cho người dân, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo số liệu tổng hợp nhanh của KBNN, đến 11 giờ ngày 1-9, cả nước đã có 3.120/3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ KBNN để tổ chức trao quà tặng đến công dân, chiếm tỷ lệ 93,95% tổng số xã, với số tiền gần 10.428,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao.

Theo số liệu trên báo cáo, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố, các xã, phường đang nỗ lực triển khai thực hiện việc rút kinh phí tại KBNN để tổ chức trao tặng quà đến từng công dân.

Có 18 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hóa, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ KBNN để tổ chức thực hiện chi quà tặng tại các cơ sở theo quy định.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại, các địa phương đều đã đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ KBNN để tổ chức trao tặng quà đến công dân, và tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị còn lại triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.

KBNN tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để giải ngân, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị tổ chức chi tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

LƯU THỦY