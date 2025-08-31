Nhiều ngân hàng hướng dẫn và tặng quà tài khoản liên kết với VneID để nhận tiền an sinh xã hội

Nhằm đồng hành cùng Chính phủ lan tỏa niềm vui nhân dịp đại lễ Quốc khánh 2-9, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã hướng dẫn cách nhận tiền cũng như triển khai các chương trình tặng quà đối với các tài khoản liên kết VNeID.

Các NHTM vừa đồng loạt gửi hướng dẫn cho khách hàng liên kết tài khoản ngân hàng và ứng dụng VneID để nhận tiền an sinh xã hội. Theo đó, chỉ với một vài thao tác trên ứng dụng VNeiD, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Cụ thể, đối với người dân đã có tài khoản ngân hàng: Bước đầu tiên truy cập vào ứng dụng VNeID, vào mục “An sinh xã hội”, chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”; nhập mật khẩu, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng và số CCCD là đã hoàn tất các bước và chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng liên kết với VNeID.

Đối với trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng, sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Song song đó, nhiều NHTM cũng triển khai các chương trình tặng quà đối với các tài khoản liên kết VNeID. Cụ thể, đối với Techcombank, mỗi tài khoản mở mới và liên kết VNeID từ ngày 1-9 đến 25-9-2025, khách hàng sẽ nhận thêm 100.000 đồng (tiền được cộng vào tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình).

Tương tự, ACB cũng đưa ra chương trình ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị quà tặng lên đến 350.000 đồng/người, dành cho khách hàng mở mới tài khoản eKYC, liên kết VNeID và giao dịch trên ứng dụng ACB ONE. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận 50.000 đồng khi mở mới tài khoản eKYC và liên kết VNeID thành công; đến 300.000 đồng thông qua ưu đãi giảm giá các dịch vụ du lịch, giải trí (vé xe, khách sạn, combo du lịch, vé vui chơi, data 4G/5G).

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng lãi suất tiết kiệm online hấp dẫn các khoản gửi tiết kiệm trên ACB ONE và bộ sưu tập E-Voucher đa lĩnh vực (KFC, bTaskee, PNJ, FAHASA, Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn...) chỉ từ 1 điểm thưởng trên chương trình ACB Rewards.

MSB cũng triển khai chương trình tặng thêm 80.000 đồng cho khách hàng liên kết tài khoản MSB với VNeID để nhận hỗ trợ an sinh xã hội. Theo đó, khách hàng mới chỉ cần mở tài khoản MSB online trong 5 phút để đủ điều kiện nhận 100.000 đồng từ Chính phủ và thêm 80.000 đồng từ MSB. Còn khách hàng hiện hữu sẽ nhận 80.000 điểm M-Point (tương đương 80.000 đồng), có thể đổi vé hòa nhạc và hàng ngàn ưu đãi từ hệ sinh thái đối tác như ẩm thực, mua sắm…

Ngoài ưu đãi tài chính, tài khoản MSB còn mang lại loạt tiện ích: miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng, quản lý chi tiêu thông minh qua app MSB mBank, thanh toán QR, hóa đơn, mua sắm online và hưởng các chương trình tích điểm, hoàn tiền, du lịch...

Việc kết nối tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID đã được nhiều NHTM triển khai thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an. Điều này nhằm giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, việc Chính phủ đồng loạt tặng tiền qua VNeID không chỉ là lời tri ân trong dịp lễ mà còn là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, mở rộng hạ tầng định danh điện tử, tạo nền tảng cho các dịch vụ công và tài chính trong tương lai.

NHUNG NGUYỄN