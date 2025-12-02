Khoa học công nghệ là chìa khóa mở ra mô hình tăng trưởng mới

Ngày 2-12, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm phường Bình Dương, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh (ICF) 2025, đã diễn ra hội nghị với chủ đề “Chiến lược tăng tốc để trở thành Cộng đồng Thông minh”.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành TPHCM; ông John G. Jung – Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập ICF; ông Robert Bell – Đồng sáng lập ICF; cùng nhiều chuyên gia đô thị, nhà nghiên cứu, nhà phát triển và nhà đầu tư quốc tế.

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Võ Minh Thành – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM – nhấn mạnh: Việc TPHCM được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào định hướng phát triển đô thị của thành phố – lấy tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn mới.

“Trong bối cảnh thế giới chuyển động nhanh, những đô thị nào biết tăng tốc bằng tri thức và công nghệ, biết kết nối cộng đồng và chủ động đổi mới, sẽ là những đô thị dẫn dắt tương lai”, ông Võ Minh Thành khẳng định, đồng thời cho rằng khoa học công nghệ chính là “chìa khóa mở ra mô hình tăng trưởng mới, mở ra chất lượng sống mới và cấu trúc quản trị mới” cho TPHCM.

Lãnh đạo Diễn đàn Cộng đồng Thông minh ICF và lãnh đạo Tập đoàn Becamex cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Thành phố hiện đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi kép – chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị; phát triển hạ tầng giao thông, logistics thông minh; mở rộng không gian đổi mới sáng tạo thông qua mô hình hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước – Viện trường – Doanh nghiệp.

Ông Robert Bell - Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh ICF phát biểu tịa hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các địa phương thuộc Cộng đồng Thông minh Thế Giới năm 2025, các diễn giả đã chia sẻ hành trình phát triển của thành phố cũng như hành trình xây dựng cộng đồng thông minh và những thành tựu nổi bật của thành phố;…

Bà Trần Thị Hồng Minh , Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex tham luận tại hội nghị

Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu ICF 2025 với chủ đề “Thông minh và sẵn sàng đón nhận đầu tư: Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam” là diễn đàn đối thoại cấp cao về phát triển đô thị bền vững, đồng thời tôn vinh những cộng đồng thông minh tiêu biểu trên toàn cầu, do UBND TPHCM đăng cai tổ chức, diễn ra trong hai ngày 2 và 3-12. Diễn giả tham luận tại hội nghị - Ngày 2-12: Diễn ra hội nghị chuyên đề “Chiến lược Tăng tốc để trở thành Cộng đồng Thông minh” với các phiên thảo luận xoay quanh năng lực lãnh đạo cộng đồng và chuyển hóa chiến lược thành hành động. Buổi tối diễn ra tiệc chào mừng và vinh danh Top7 Cộng đồng Thông minh 2025. - Ngày 3-12: Hội nghị tiếp tục với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng trong công nghệ, logistics và đô thị bền vững”, có lễ khai mạc chính thức và công bố hành trình hướng tới lựa chọn Cộng đồng Thông minh tiêu biểu toàn cầu năm 2025.

PHƯƠNG LÊ