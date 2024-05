Khóa học trải nghiệm thực tế trong sân bay là lừa đảo

Ngày 20-5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phát đi cảnh báo hình thức lừa đảo bằng hình thức đưa con tham gia các khóa học trải nghiệm thực tế trong sân bay hoặc học bổng nước ngoài với người dân trên địa bàn.

Theo Công an TP Thủ Đức, đối tượng gọi điện thoại giới thiệu có chương trình học trải nghiệm thực tế trong sân bay; công ty lớn hoặc mời đầu tư vào một tập đoàn để có suất cho con được du học (học bổng) và hứa hẹn sẽ xin vào làm tại công ty, tập đoàn lớn. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân tham gia vào nhóm xã hội như Telegram, nhóm Zalo do nhóm này tạo lập để trao đổi và hướng dẫn thực hiện các trò chơi do các đối tượng đưa ra.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đưa con tham gia khóa học trải nghiệm thực tế trong sân bay

Thủ đoạn của các đối tượng là cho số tài khoản và yêu cầu đóng phí để cho con tham gia các khóa học trải nghiệm, học trạng nguyên nhí hoặc chuyển tiền đầu tư vào các tập đoàn để lấy suất học bổng cho con.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng “biến mất” không dấu vết.

Công an khuyến cáo khi có nhu cầu cho con tham gia các khóa học trải nghiệm (nhất là dịp hè), người dân cần tìm hiểu rõ thông tin, đến tận nơi để kiểm tra địa điểm diễn ra khóa học, trường đào tạo, giáo viên giảng dạy, công ty dự định góp vốn đầu tư; tuyệt đối không bị các đối tượng dẫn dụ tham gia vào các nhóm Telegram, nhóm Zalo do đối tượng tạo lập để tránh bị thao túng tâm lý tham gia làm nhiệm vụ do nhóm này yêu cầu.

Người dân không được chuyển tiền, đóng phí, góp vốn cho người lạ, công ty, doanh nghiệp trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu xác minh thông tin rõ ràng; cần lưu số điện thoại công an phường nơi cư trú, cảnh sát khu vực để kịp thời trình báo, trao đổi thông tin khi nhận được tin nhắn và các cuộc gọi nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

CHÍ THẠCH