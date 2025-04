Khoảnh khắc đẹp của những “bóng hồng” CSGT TPHCM

Những ngày qua, trên khắp các nẻo đường TPHCM, hình ảnh những “bóng hồng” CSGT duyên dáng, tận tụy đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông cho Đại lễ 30-4.

Những "bóng hồng" CSGT TPHCM tham gia bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông cho Đại lễ 30-4

Trong không khí hân hoan Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), lưu lượng người dân và phương tiện đổ về trung tâm TPHCM và các khu vực diễn ra sự kiện tăng đột biến.

Để đảm bảo trật tự và an toàn cho người dân vui lễ, lực lượng CSGT TPHCM huy động tối đa quân số, trong đó có sự góp mặt không nhỏ của những "bóng hồng" CSGT.

Những "bóng hồng" CSGT TPHCM tham gia dẫn các đoàn lãnh đạo, đại biểu... tham dự sự kiện đ ại lễ 30-4

Nhiều "bóng hồng" của các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM cũng được huy động đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân tham gia các sự kiện ở thành phố dịp này.

Hình ảnh các nữ CSGT với nụ cười thân thiện, mái tóc gọn gàng, hướng dẫn tận tình người dân di chuyển, phân luồng giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm và các địa điểm tổ chức lễ hội đã trở nên quen thuộc.

Những "bóng hồng" CSGT, công an đảm bảo an ninh trật tự cho đ ại lễ 30-4 ở TPHCM

Dưới cái nắng nóng gắt của những ngày cuối tháng 4, các “bóng hồng” luôn kiên trì bám trụ tại vị trí được phân công, góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Các nữ CSGT, công an còn tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điểm bắn pháo hoa.

Giây phút CSGT TPHCM chụp hình với một người dân trong giờ nghỉ

Sự mềm mỏng, khéo léo trong giao tiếp của các nữ công an giúp người dân cảm thấy an tâm và hợp tác hơn trong chấp hành các quy định.

Đặc biệt, sự có mặt của những "bóng hồng" đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến và sự tin tưởng của người dân và du khách nước ngoài.

CHÍ THẠCH